"No sabíamos qué íbamos a desayunar": el conmovedor relato de reconocida actriz de 'Yo soy Betty, la fea' luego de una crisis económica tras el rodaje de la novela

'Yo Soy Betty, La Fea', la historia del fallecido libretista Fernando Gaitán emitida por el canal Canal RCN, es sin duda una de las novelas más vistas en la historia, y sus repeticiones han sido exitosas en las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión.

La telenovela, que dejó una marca en la cultura popular y en la industria del entretenimiento, llegó al corazón de los televidentes gracias a la actuación de cada uno de los personajes, principalmente de los protagonistas: Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco, y Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello.

Una de las actrices que llamó la atención y que logró ganarse el corazón de los colombianos fue Sandra Patiño, interpretada por Marcela Posada, y quien también era integrante del ‘cuartel de las feas’.

En medio de una entrevista en el programa Sinceramente Criss, liderado por Cristina Estupiñán, la famosa actriz abrió su corazón y reveló detalles inéditos de su vida personal.

La actriz habló de la difícil situación económica que vivió tras el rodaje de la novela, pues su situación financiera era tan delicada que hubo días en los que tenía para el sustento básico de su familia.

“Las personas nos ven en televisión y pensaban que, tras el boom de ‘Betty, la fea’, todo estaba resuelto, pero hubo momentos en los que no sabía qué íbamos a desayunar al día siguiente”, afirmó.

“No sabía, había una crisis económica impresionante y falta de empleo. Era como si fuera invisible para los temas de casting y no pasaba nada. Pasamos momentos muy difíciles, pero no hubo un solo día donde yo dije: no hubo nada qué comer”, agregó.

Dicha confesión no pasó desapercibida por los seguidores de la actriz quienes resaltaron su valentía tras cruzar por dicha situación.

La telenovela, que dejó una marca en la cultura popular y en la industria del entretenimiento, volvió a ser noticia luego de que Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, anunciara la secuela de la exitosa novela que está siendo producida por Estudios RCN.

El pasado 19 de julio Prime Video estrenó la nueva temporada de 'Betty la fea: la historia continúa', la serie que retoma la famosa novela de Fernando Gaitán, ‘Yo soy Betty, la fea’ que fue emitida por el Canal RCN.

La continuación de la historia contó con parte del elenco original, entre ellos sus protagonistas Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano, y Jorge Enrique Abello, que personificó a Armando Mendoza.