No solo Karol G puso su nombre en el clásico español: Shakira también estuvo presente

La cantante colombiana Shakira se volvió tendencia en redes sociales tras pronunciarse sobre el clásico español entre Real Madrid vs. FC Barcelona que se disputó este domingo 21 de abril en el Santiago Bernabéu.

Durante el partido en el que el Real Madrid venció 3-2 al Barcelona apareció información sobre su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, lanzado el pasado 22 de marzo.

"Las mujeres ya no lloran. Shakira. Nuevo álbum disponible ya", se leía en los banners de publicidad del estadio.

Al percatarse de esto, Shakira compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, una imagen del partido junto a la siguiente frase:

“¡Los banners! Una buena razón para ver el clásico”, escribió la artista junto a la imagen.

Dicha publicación, que no pasó desapercibida por los internautas, generó todo tipo de reacciones sobre si Shakira estaba apoyando al exequipo del padre de sus dos hijos, Gerard Piqué.

“Shakira viendo el clásico es algo que no me veía venir”, “Te amo”, “Todo un golazo, bonita”, “Le falta decir que va con el Real Madrid”, “Queen”, “La única razón”, “Es que no queda nada más que rendirse a tus pies Reina linda. Eres la #1″, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Además de Shakira, otra colombiana apareció en el partido más importante del futbol español.

Karol G, la cantante de reggaetón del momento, apareció en el pecho de los jugadores del FC Barcelona como patrocinio de su camiseta debido al acuerdo entre Spotify y el club culé.

Cabe señalar que la cantante colombiana Shakira se encuentra celebrando el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, un trabajo musical que llega tras siete años de haber lanzado su disco ‘El Dorado’.

Este nuevo disco, que ya es todo un éxito a nivel mundial, cuenta con colaboraciones con importantes artistas como: Cardi B, Rauw Alejandro, Bizarrap y las bandas de música regional mexicana Grupo Frontera y Fuerza Regida.

De los 16 temas que hacen parte del álbum, hay un total de ocho canciones inéditas, cada una de ellas escrita y producida por Shakira en colaboración con destacados músicos y productores.