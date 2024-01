Rauw Alejandro habló sobre su ruptura con Rosalía y los rumores de su presunta infidelidad

El pasado 25 de julio una de las parejas más queridas y famosas de la farándula internacional conformada por Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron que le pusieron punto final a su relación de 3 años.

La pareja, que anunció que se iban a casar por medio de un videoclip de la canción ‘Beso’, terminó su relación en medio de los rumores de infidelidad por parte del intérprete de ‘Toda’ con una modelo colombiana.

Ante esto, Rauw se refirió al caso y confirmó que la relación con Rosalía llegó a su fin hace algunos meses, pero que los motivos no fueron por infidelidades o terceras personas.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, empezó su declaración el artista.

“Sí, hace unos meses, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, aseveró Rauw Alejandro en una historia en su cuenta de Instagram.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, concluyó el puertorriqueño.

En ese entonces, Rosalía también publicó unas historias en Instagram en las que reafirmó lo que había dicho el cantante y que no hubo infidelidades de por medio.

Ahora, meses después, el reguetonero habló sobre cómo pasó su ruptura con la española y lo duro que fue para él recibir acusaciones tan graves en medio de la situación.

Durante una entrevista con el influencer Chente Ydrach, Rauw, que había estado evitando el tema por meses, finalmente se decidió para dar su versión de los hechos y cómo manejo lo rumores que se crearon a su alrededor y que lo dejaron como un infiel.

El boricua destacó que en todo el tiempo que estuvo con la intérprete de ‘Con altura’, su relación nunca estuvo rodeada de chismes, rumores o escándalos.

“La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo. Y que se dirija hacia otro lado, pues no”, aseguró.

El cantante, de 30 años, señaló que cuando salió la noticia de su ruptura cometieron el error de dejar un espacio para que tanto en redes como en los medios la gente pudiera especular sobre lo que había pasado.

“Yo aprendí de esto que, si vuelve a pasar, voy a salir rápido a decir lo que pasó, no voy a dejar que se formen especulaciones porque resultan en cualquier mier”.

El puertorriqueño destacó que en ese momento y con los rumores en su contra, se sintió muy frustrado porque se dio cuenta de que “la gente todavía no sabe separar entre lo que es Rauw y Raúl”.

El intérprete de ‘Elegí’ expresó que la gente: “los hombres ya tienen el estigma de los 'hombres cabrones', y no lo culpo, tenemos mala fama”, pero que “fue frustrante porque yo siempre me he proyectado como persona, con el fin del respeto hacia los dos”.

Rauw y Rosalía intercambiaron varios mensajes a través de Instagram hasta coincidir en un hotel de Las Vegas durante los Latin Grammy de 2019.

“Estaba nervioso. Bajó Rosi, la vi. Me puse más nervioso”, comentó Rauw durante una entrevista.

Fue hasta septiembre de 2021 que confirmaron su relación, la cual era un secreto a voces, luego de que la cantante española compartiera la celebración de su cumpleaños número 28 durante un viaje de playa.

En noviembre del 2021, la artista compartió varias fotografías junto con el reggaetonero durante unas vacaciones en México, donde disfrutaron de algunos paseos en barco, días de piscina y playa y una serenata de mariachis.

El año siguiente (2022) el puertorriqueño no guardó elogios para Rosalia, de quien dijo era el amor de su vida y "la persona más extraordinaria que haya conocido".

Cabe señalar que la historia de amor entre ambos artistas era una de las más admiradas por el público. Incluso en marzo pasado dieron rienda suelta a su compromiso para casarse a través de una canción que hicieron juntos, llamada ‘Beso’.

El videoclip de dicha canción muestra los momentos más románticos de la pareja, incluidos sus viajes y el anillo de compromiso regalado por Rauw y que le sacó lágrimas a la nacida en San Cugat del Vallés, España.