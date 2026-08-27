Reykon no tendrá una, sino dos noches de concierto en el Movistar Arena de Bogotá

El regreso de Reykon a los grandes escenarios de Bogotá sigue tomando fuerza. El cantante colombiano, uno de los nombres que ayudaron a impulsar el reguetón nacional, no tendrá una, sino dos noches de concierto en el Movistar Arena como parte de su esperado ‘No Se Te Olvidó Tour’.

La primera presentación quedó programada para el 7 de noviembre de 2026 y logró agotar su boletería en menos de nueve horas. Ante la alta demanda y las solicitudes de sus seguidores, se confirmó una segunda función para el 6 de noviembre, también en el Movistar Arena.

Con la nueva fecha, los seguidores del artista podrán verlo en el escenario bogotano durante dos noches consecutivas.

La segunda presentación está programada para el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m., con apertura de puertas desde las 5:00 p. m. La información oficial publicada por TuBoleta señala además que el evento tiene una edad mínima de 18 años.

‘No Se Te Olvidó Tour’: el regreso de Reykon a los grandes escenarios

Los conciertos en Bogotá hacen parte del ‘No Se Te Olvidó Tour’, una etapa que representa el regreso de Reykon a los escenarios de gran formato después de varios años.

El artista antioqueño ha construido buena parte de su reconocimiento con canciones como ‘Secretos’, ‘La Santa’ y ‘Señorita’, además de colaboraciones que marcaron diferentes momentos del reguetón colombiano.

Su trayectoria también está relacionada con los primeros años de Karol G, quien fue corista de Reykon antes de consolidar su propia carrera internacional.

Más que quedarse únicamente en la nostalgia, el espectáculo está planteado como un recorrido por diferentes etapas de su carrera y también contempla material nuevo. Reykon ha señalado que estas presentaciones en Bogotá forman parte de una nueva etapa musical que posteriormente continuará con una gira internacional.

Reykon vuelve a Bogotá con una historia que todavía tiene capítulos por contar

La llegada de Reykon al Movistar Arena representa un reencuentro con el público que acompañó buena parte de su trayectoria y, al mismo tiempo, una oportunidad para mostrar la nueva etapa de su carrera.

El dato que marcó el anuncio fue contundente: menos de nueve horas fueron suficientes para agotar la primera fecha. Ahora, con dos noches consecutivas en Bogotá, el intérprete de ‘Secretos’ se prepara para uno de sus encuentros más importantes con el público colombiano en 2026.

Por ahora, las fechas oficialmente confirmadas son el 6 y 7 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, como parte del ‘No Se Te Olvidó Tour’.