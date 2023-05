Rosalía estalló contra reguetonero que publicó fotos suyas creadas con ayuda de inteligencia artificial: “lo que da es pena”

La cantante española Rosalía estalló contra un reguetonero que público en sus redes sociales unas fotos creadas con inteligencia artificial en donde la intérprete de ‘Motomami’ aparece desnuda sin el consentimiento de la artista de 30 años.

JC Reyes, oriundo de Sevilla, se volvió tendencia al compartir en sus redes sociales unas fotografías editadas de Rosalía en las que se ve a la cantante desnuda con unos emojis tapando sus pechos.

Ante esto los internautas rechazaron las fotografías publicadas por Reyes y señalaron que el uso de la inteligencia artificial puede ayudar a que se sigan generando conductas machistas como el caso del artista.

“A las mujeres estas que me estáis poniendo (escribiendo) 'qué haces', 'qué asco das'… A la chavala solo se le ve el escote. Respetad. Es Photoshop… Photoshoped”, escribió Reyes ante los comentarios de las personas que le señalaron que su acción no estuvo bien.

Frente a esta situación, la ganadora de 11 Grammy Latino tomó su cuenta de Twitter para responderle a Reyes y mostrar su indignación ante las fotos que comenzaron a circular en redes sociales.

“Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por cuatro plays de más lo que da es pena”, comentó la ganadora de dos Grammy anglo.

No obstante, JC Reyes no paró ahí y decidió responder las críticas realizando un directo desde su cuenta Instagram en el que destacó que “las fotos que le pasa ella” no las sube porque serían de sinvergüenza.

“Como que yo no puedo estar subiendo de la chavala, fotos que me manda a mí tío, no puedo subirlas yo porque eso sería de sinvergüenza. Estaba expresando nada más lo que sentía, no era para que se alteraran de esa manera”, expresó el cantante.

El reguetonero continuó hablando del tema a través de sus historias de Instagram haciendo referencia a Anuel AA cambiando la famosa frase “será que Feid la dejó” del puertorriqueño a la colombiana por “será que Rauw la dejó”, refiriéndose a la relación de Rauw Alejandro con Rosalía.

Por su parte la intérprete de ‘Despecha’ no se quedó callada y una vez más estalló contra el reguetonero por medio de su cuenta de Twitter.

“El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar, bye”, comentó la artista española de 30 años.

Ante las palabras de la cantante, tanto internautas como colegas mostraron su apoyo hacia Rosalía alegando que el reguetonero debería de tener censura ante su conducta machista.

Tras el tweet de la artista, JC Reyes publicó un video a través de su cuenta de Instagram en el que le pide perdón a Rosalía por las acciones y aclara la situación explicando que no es un acosador sexual ni mucho menos un violador como muchos lo han tildado desde la publicación de las fotografías.

“Este video es para aclarar un poco la situación de Rosalía, vale. Yo ni por asomo son un acosador sexual, ni un violador como están poniendo, ni se manejar Photoshop, ni pierdo el tiempo haciendo eso”, comenzó diciendo el reguetonero.

“Yo solo subí las fotos sin más, no pensaba que con los seguidores que tengo esto le iba a dar la vuelva al mundo, ni que lo había a interpretar ustedes de la manera en que lo están interpretando. Yo lo subí sin más, en plan risas. Si a ella le ha sentado mal, yo personalmente a Rosalía, aquí directamente delante de todo el mundo, le pido disculpas de corazón porque las personas también se equivocan”, continuó diciendo el artista.

JC Reyes agregó que “yo soy un hombre y sé cuando debo reconocer mis errores cuando he fallado. A la mejor yo no lo subí con la intensión con la que ustedes lo están interpretando, pero viendo ya lo interpretado se está yendo un poco de contexto. Quiero pedir disculpas, ya que es lo único que puedo hacer y que no se molesten”.

Aunque el reguetonero se disculpó muchos internautas señalan que lo hacen debido a que a raíz de la polémica con Rosalía muchos eventos y festivales en España cancelaron su participación, como es el caso del ayuntamiento de Navalmoral de la Mata que anunció con una canción la canción ‘LLYLM’ de Rosalía que el cantante ya no participará en el festival.