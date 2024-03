Se conoce lo que Manuel Medrano tenía escrito en la mano durante su participación con 30 Seconds To Mars en el Estéreo Picnic

El primer día del Festival Estéreo Picnic fue todo un éxito tanto en asistencia, como por el show brindado por las bandas encargadas de amenizar los escenarios en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Dentro de las presentaciones más aclamadas estuvieron las de Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, Zhu, Kings of Leon, King Gizzard & The Lizard Wizard, Hozier, entre otros que deleitaron a los miles de asistentes que se vieron favorecidos con el clima, pues había temor de que lloviera por el aguacero que cayó el día anterior y la nubosidad, pero afortunadamente para ellos, no fue así.

Uno de estos grupos le dio una sorpresa a su público y fue 30 Seconds to Mars, la banda de los hermanos Jared y Shannon Letto tuvo un show corto lleno de luces, clásicos y algo de sus trabajos más recientes.

Para interpretar ‘Stuck’, de su álbum del 2023 ‘It's the End of the World But It's a Beautiful Day’, el grupo invitó al cantante bogotano Manuel Medrano, quien subió al escenario con un ramo de rosas para Jared y cantó junto al líder de la banda.

Sin embargo, las cámaras de la organización lo mostraron leyendo su mano, lo que de inmediato hizo especular que tenía escrita la letra de la canción y esto provocó muchas críticas, ya que, algunos aseguran que no cantó bien por andar pendiente de leer su mano.

Al respecto, Medrano habló con el diario El Tiempo y contó lo que tenía escrito en la mano: “Lo que tenía escrito en mi mano eran palabras claves de la letra de la canción que acabé de cantar con 30 Seconds to Mars, me pillaron”.

También habló en el medio mencionado cómo fue la gestión para compartiera escenario con una de las bandas más aclamadas de la primera década de los 2000: “Nos contactaron un día antes, en la noche estaba dando un concierto en Bogotá y cuando me bajé de la tarima me dieron la noticia, quedé en Shock y lo primero que dije fue ‘obviamente’”.

Aquí está la respuesta de Manuel Medrano sobre la polémica de lo que tenía escrito en su mano durante su participación con 30 Seconds To Mars en el Estéreo Picnic: