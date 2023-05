Shakira fue captada en un restaurante con famoso piloto de la Fórmula 1 después de su encuentro con Tom Cruise

La cantante colombiana Shakira fue captada en un restaurante de Miami junto al siete veces campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton.

Las imágenes fueron difundidas por diversas cuentas de personas que fueron testigos del momento en que las dos estrellas se miran y saludan.

El encuentro de Shakira con uno de los pilotos más ganadores que ha tenido la historia de la Fórmula 1 se dio en el marco del Gran Premio de Miami que se corrió el pasado domingo con varios famosos en las gradas.

En ese mismo escenario, más temprano, Shakira fue vista en compañía del actor de cine estadounidense Tom Cruise, con quien estuvo hablando mientras transcurría la carrera de Fórmula 1.

La colombiana compartió en sus redes sociales que también se encontró con el rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas, con quien grabaron el éxito ‘Girl Like Me’.

Otros de los famosos que estuvieron en Miami para ver la carrera fueron las extenistas Serena y Venus Williams, el exboxeador Mike Tyson, el extenista Roger Federer, el productor musical Timbaland, el actor Vin Diesel y la cantante Becky G.

La imagen de Shakira rodeada de estrellas parece mostrar que se ha adaptado rápidamente a su nuevo hogar luego de dejar atrás la ciudad de Barcelona, en España, en donde vivió durante los años que fue la pareja del exfutbolista Gerard Piqué.

Shakira ha sido noticia por haber sido homenajeada por los premios Billboard como la ‘Mujer del año’ en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música.

Allí ofreció un discurso en el que habló de lo difícil que ha sido para ella el 2023: “Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”, dijo, mientras cientos de personas aplaudían.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, agregó.

Durante los últimos meses, la cantante colombiana ha sido tendencia mundial no solo por su separación de Piqué, sino por sus nuevos lanzamientos musicales tras su divorcio que la han impulsado a los primeros lugares de las listas de las plataformas de reproducción más importantes del mundo.