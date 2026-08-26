Fin al drama legal de 'Romper el círculo': Justin Baldoni pagará 400.000 dólares a Blake Lively por gastos legales

El actor y cineasta Justin Baldoni deberá desembolsar 400.000 dólares en favor de Blake Lively para cubrir los honorarios de abogados y costes judiciales derivados de la disputa legal entablada tras el rodaje de la película It With Us.

El juez del caso, Lewis Liman, dictaminó este miércoles la cifra final del reembolso tras evaluar que el monto reclamado por Lively cercano a los ocho millones de dólares resultaba excesivo y carecía de una justificación contable adecuada en varios apartados presentados por su defensa.

Pese a que la cifra fijada representa aproximadamente un 5% de la exigencia económica inicial de la actriz, ambas partes manifestaron satisfacción tras la orden judicial.

Su equipo legal de Baldoni catalogó la resolución como una “victoria”, destacando la drástica reducción de la suma impuesta por el magistrado, mientras los representantes de Lively calificaron el fallo como una muestra de “consecuencias reales” ante las demandas presentadas en represalia.

La disputa legal se originó en 2024 cuando Lively acusó a Baldoni de presunto comportamiento inapropiado durante la filmación de la cinta y de orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

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En abril pasado, el juez desestimó la mayoría de las acusaciones interpuestas por la actriz, incluyendo acoso, difamación y conspiración, dejando la vía abierta para un acuerdo firmado en mayo sobre presuntos incumplimientos contractuales.

Por su parte, las contrademandas millonarias presentadas por Baldoni contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y el diario The New York Times por supuesta difamación fueron desestimadas el pasado junio, con el fallo de hoy y el compromiso previo de no apelar la decisión sobre los costes, el litigio queda definitivamente cerrado.