Shakira reveló quién es la persona que más la ha apoyado tras anunciar su separación de Gerard Piqué

La reconocida cantante colombiana Shakira reveló quién es la persona que más la ha apoyado durante los últimos meses tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

La barranquillera que ha sido tendencia mundial en redes sociales tras su ruptura con el papá de sus dos hijos, Milan y Sasha, se refirió a la persona que ha estado más pendiente de ella tras iniciar una nueva vida lejos de Barcelona.

En un video que ronda las redes sociales, la intérprete de ‘Acróstico’ confesó que Carlos Vives, uno de sus más grandes amigos, es quien la ha acompañado y apoyado tras dar por terminada su relación con el catalán.

“Quiero a Carlos Vives, ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre me llamaba para preguntarme cómo estaba cuando me separé. Todos los días me preguntaba cómo estaba”, dijo la cantante minutos antes de sorprender al artista durante un concierto en Miami.

Cabe señalar que hace unos días, Shakira decidió sorprender al intérprete de ‘Volví a nacer’ durante uno de sus conciertos en el Kaseya Center de Miami.

En medio de una de sus presentaciones, cuando Vives interpretaba ‘La bicicleta’, canción que grabó en colaboración con Shakira en el año 2016, la colombiana ingresó al escenario y sorprendió al artista y al público que se encontraba en el show.

El encuentro se hizo viral en las redes sociales, así como la reacción de sorpresa y emoción de Carlos Vives al ver a Shakira acompañándolo en el escenario.

"¡Sigo temblando, estoy en shock!", escribió el artista en sus redes sociales tras compartir el video del momento en el que Shakira lo abordó en el escenario.

En medio del concierto, la pareja colombiana se unió para bailar y cantar juntos ‘La bicicleta’. Sin embargo, en esta ocasión, la canción no incluyó la mención a la expareja de Shakira, Gerard Piqué, que se hacía en la canción original.

Cabe mencionar que, Carlos Vives y Shakira comparten más que carreras exitosas y su origen colombiano, una relación muy cercana que ha perdurado a lo largo de los años, tanto en privado como en público.

Recientemente, por ejemplo, Shakira le rindió un sentido homenaje a Vives durante los premios Latin AMAs, donde recibió el reconocimiento Legacy por su trayectoria musical.

"Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte", fueron las emotivas palabras de Shakira hacia Carlos Vives en esa ocasión.