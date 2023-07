“Si el fentanilo hubiera estado disponible tan fácilmente como hoy en día, yo estaría muerta”: Jamie Lee Curtis

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis, de 64 años, se encuentra en la cúspide de su carrera luego de que hace unos meses ganara el Oscar a Mejor Actriz de Reparto durante la 95ª edición de los Premios Oscar por su trabajo en la película ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

El éxito y el estar en el foco de todo el mundo han hecho que Curtis, no solo pueda gozar de popularidad, sino que pueda aprovecharlo para hablar sobre temas importantes como la huelga del sindicato de actores o la creciente crisis del fentanilo que acecha a la unión americana.

La protagonista de ‘Halloween’ concedió una entrevista Joe Scarborough en el programa matutino Msnbc, en donde conversó sobre muchas cosas relación con las drogas, específicamente su pasado como adicta, y el fentanilo.

Durante su diálogo con el medio nombrado, Curtis apuntó que en el pasado le gustaba consumir opioides y comentó que si en esa época hubiera estado tan disponible el fentanilo ella estaría muerta.

“Si el fentanilo hubiera estado tan fácilmente disponible en la calle como lo está hoy, yo estaría muerta”, comentó Curtis.

La actriz, de 64 años, también explicó que actualmente se encuentra limpia desde hace más de 20 años, además, de sentirse increíblemente afortunada de no haber terminado en prisión durante el tiempo en que era adicta.

“Mi peor día fue casi invisible para los demás”, añadió Jaime durante su dialogo con Joe Scarborough en el programa matutino Msnbc.

“Nunca fui arrestada. No tomé decisiones terribles bajo la influencia de las drogas de las que me tenga que arrepentir por el resto de mi vida”, agregó la estrella de Hollywood.

Además, resaltó que de no haber actuado en la manera en la que lo hizo en ese entonces para superar su adicción, tal vez su futuro sería totalmente diferente.

“Hay mujeres en prisión cuyas vidas han sido destrozadas por las drogas y el alcohol, no porque fueran delincuentes, no porque fueran personas horribles, sino porque eran adictas. Y soy increíblemente afortunada de que ese no fuera mi camino. Me dirigía allí”, acotó.

Sin embargo, no todo fue tan sencillo pues la muerte tocó su puerta, pero no para llevársela a ella, sino a su hermanastro, Nicholas Curtis, quien falleció en 1994 debido a una sobredosis de heroína a la edad de 23 años.

Todo esto sucedió a la par en que ella se encontraba luchando por dejar la adicción. Curtis aseguró que su hermanastro estaba limpió, pero con una vez en la que salió y volvió a consumir, murió de una sobredosis.

“Él es uno de millones y millones de personas cuyas vidas se han extinguido debido a la adicción”, comentó.

No es la primera vez que Jamie Lee Curtis habla sobre su pasado como adicta, lo ha hecho en múltiples ocasiones, pero, sobre todo, se ha tomado el tiempo de hablar sobre este tema de manera abierta en sus redes sociales.

De hecho, durante una entrevista en 2019 Curtis explicó que para ella permanecer sobria es su mayor logro por encima de su marido, sus dos hijas o su trabajo, éxito y el fracaso.