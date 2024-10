Tim Burton confesó que siente rechazo por la inteligencia artificial y le produce una “sensación extraña de miedo por dentro”

Tim Burton es uno de los directores de cine más famosos en el mundo, destacando en la industria del cine y la televisión debido a sus peculiares y únicos estilos en sus películas habló del temor que siente por la inteligencia artificial.

El director de ‘El extraño mundo de Jack’ durante la inauguración de su exposición ‘The World of Tim Burton’ en el Design Museum de Londres le concedió una entrevista al medio BBC en la que se refirió al miedo que siente ante la inteligencia artificial al punto de deprimirse.

Burton confesó que su miedo ante la IA se dio luego de ver qué un sitio web había utilizado inteligencia artificial para combinar sus populares dibujos con personajes clásicos de Disney, algo que lo “perturbó”.

“No fue un pensamiento intelectual, fue simplemente un sentimiento interno, visceral. Miré esas cosas y pensé: ‘Algunas de estas son bastante buenas.’ Pero me dio una especie de sensación extraña de miedo por dentro”, expresó.

El famoso cineasta considera que la inteligencia artificial está siendo imparable y que cree que es porque “una vez que puedes hacerlo, la gente lo hará” y destacó que ver eso fue un golpe directo para su creatividad, porque “es como ver tu ropa sucia colgada en las paredes”.

“Si busco en Internet, descubro que me deprimí bastante. Me asusté porque empecé a caer en un agujero negro. Así que trato de evitarlo porque no me hace sentir bien. Me deprimo muy rápido, tal vez más rápido que otras personas. Pero no me cuesta mucho empezar a hacer clic y a tener un cortocircuito”, añadió.

Burton se burló cuando fue cuestionado sobre si incluiría este tipo de tecnología en su trabajo diciendo en un tono burlesco: “¿para apoderarme del mundo”.

No es la primera vez que el famoso cineasta habla sobre el sitio web usando la inteligencia artificial con sus dibujos para mezclarlos con personajes de Disney, ya que el año pasado durante una entrevista con The Independent.

En ese entonces, el director de ‘El cadáver de la novia’ explicó que: “No puedo describir la sensación que te produce. Me recordó a cuando otras culturas dicen: ‘no me tomes una foto porque te está quitando el alma’”.

Aunque reconoció que el trabajo es bueno, sienten que este tipo de cosas “lo que hacen es succionarte algo. Te quitan algo del alma o de la psique; eso es perturbador, especialmente si tiene que ver contigo. Es como si un robot te quitara la humanidad, tu alma”.