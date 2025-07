El hábito de belleza que Sofía Vergara, a sus 53 años, no negocia "salvo que sea una emergencia"

Sofía Vergara acaba de cumplir 53 años y, como siempre, lo hace bajo el foco de los reflectores. Más allá de su carrera como actriz y empresaria, la estrella colombiana ha sido aplaudida (y también criticada) por su apariencia física, algo que no pasa desapercibido para ella.

En recientes entrevistas con Glamour y E! Now Latino, habló con total sinceridad sobre su rutina, su proceso de envejecimiento y sus reglas personales de belleza.

"Antes hacía ejercicio cuando podía, comía lo que quería… ahora ya me toca cuidarme. Cumplo 53 y me tengo que concientizar", confesó. Para Vergara, cuidarse no es solo una cuestión estética, sino también de amor propio: "Trato de comer saludable, de hacer ejercicio, pero todo en moderación, porque sí me gusta disfrutar".

Uno de sus hábitos inquebrantables es su amor por el maquillaje: "No salgo sin maquillarme, salvo que sea una emergencia… por los paparazzi. Me gusta verme bien, sentirme sexy", dijo entre risas para E! New Latino.

La actriz, reconocida por su papel en Modern Family y su éxito empresarial con marcas de belleza y moda, ella también aprovechó para compartir un consejo que le daría a su versión más joven: "¡Protégete del sol, carajo! Porque lo olvidé", recalcando la importancia del cuidado de la piel.

En cuanto a los rumores sobre cirugías, Sofía fue clara: “No me he hecho nada todavía. Pero siento que me haré todas las cirugías plásticas posibles cuando esté lista. ¡No es que uno se haga cosas para verse peor que antes!”.

También habló sobre cómo ha cambiado su relación con el espejo con el paso de los años:

"Todavía me miro al espejo y veo a alguien guapa. Pero a veces me pregunto: ‘¿Quién eres?’ Estoy aprendiendo a aceptar que no soy la misma. Es una nueva yo, y está bien".

Para Sofía, envejecer no es un motivo de vergüenza, sino de aceptación. Y aunque admite que no le gusta leer comentarios en redes porque suelen venir de personas "de mal humor, deprimidas o celosas", sigue firme en su visión: lucir bien, sentirse bien y disfrutar la vida, sin pedir disculpas por ello.