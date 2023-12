Un documental deja en evidencia la “infidelidad” cometida por esta leyenda del fútbol mundial

Uno de los tantos documentales de la plataforma Netflix ha dado de qué hablar durante los últimos días, sobre todo entre los seguidores del fútbol élite.

"Única" es el título del material audiovisual que cuenta la historia de desamor de Ilary Blasi, expareja del exfutbolista italiano Francesco Totti.

Dicho contenido ha alcanzando gran popularidad luego de provocar un acalorado debate por la supuesta “infidelidad” cometida por el exdelantero romano (Totti).

Tras estar más de un año de silencio, la presentadora y modelo (Blasi) ha optado por dar su versión a través de Netflix.

Fiel a su característico “estilo directo”, Ilary decidió responder a aquellos que la criticaban por no recomponer su matrimonio con el legendario goleador.

La exmujer de Totti precisa que tras el retiro de las canchas del campeón del mundo (con la Selección de Italia en el Mundial Alemania 2006) notó a su esposo raro.

“Era otra persona, estaba deprimido, aislado, no me decía nada. Pasaron los días y estuvo más tranquilo, pero revisó mi teléfono una noche y encontró una conversación que lo obsesionó”, expresó Blasi.

De acuerdo con la mujer, en ese entonces, conoció, junto con una de sus mejores amigas a un “hombre interesante” en un restaurante de Roma, quien les brindó un café a ambas.

“Fue solo un café. Y quien estaba programando un nuevo encuentro entre los tres, y en público era mi amiga, pero Francesco se quedó con la duda y no confió en mí”, mencionó la modelo italiana.

“El tiempo pasó y me hizo sentir culpa por lo del café, hasta que luego descubrí por medios de comunicación y amistades que él tenía una relación paralela con otra mujer. Fueron vistos en un hotel en Montecarlo en un jacuzzi. Él me mintió, me decía que era una mujer que se pidió una foto, como muchas personas que le piden por ser quien es. Lo noté frío y calculador. Hasta contraté a un detective”, agregó.

El punto más álgido de la relación llegó cuando la propia Ilary junto con una amiga llegaron a una residencia a las afueras de Roma en la que vieron a Totti “muy cariñoso” con la mencionada mujer.

“Mi amiga los vio a través de un muro al que se subió, nos vio la seguridad de Francesco. Nos montamos rápidamente en el carro e incluso choqué dando reversa con un árbol. Ahí estaban las pruebas. Luego algunos paparazzis me dejaron ver fotos en las que se podía observar la traición”, reveló.

Finalmente, al ser preguntada si se volvería a tomar ese café con aquel desconocido, Ilary, con una sonrisa afirmó: “no me tomaría uno, me tomaría 20”.