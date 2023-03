Valentina Castro: De hacer trenzas en el pacífico colombiano a ser modelo de Louis Vuitton

Valentina Castro Rojas es una mujer de 18 años de origen colombiano que trabajaba haciendo trenzas en su tierra natal (Tumaco - Nariño), hasta que le llegó una oferta de un cazatalentos para hacer un casting de modelaje con la agencia dominicana Néfer Models y su vida cambió por completo.

En medio de tantos engaños que hay en las redes sociales, ella le contó a su mamá, María Rojas, quien decidió responder a la solicitud con una exigencia: que la dejaran viajar a ella para acompañar a su hija a República Dominicana.

“La desconfianza, es algo que nunca en mi vida, acá en Tumaco, se había visto, cómo no desconfiar”, dijo la madre de Valentina.

Ambas viajaron y llegó a la escuela de modelos en Santo Domingo donde se hizo el milagro, luego de un casting firmó como modelo exclusiva de la casa de modas Louis Vuitton.

Valentina se convirtió en menos de dos meses en una de las modelos de Louis Vuitton y fue la encargada de llevar el segundo look de la casa de lujo durante su pasarela en el museo Orsay en París. De un momento a otro fue al viejo continente y regresó convertida en una estrella.

"Yo firmé contrato con Louis Vuitton y me siento muy feliz por eso, la verdad me siento feliz, agradecida con todos los que me apoyaron", aseguró la tumaqueña de 18 años.

A pesar de todo lo que le ha ocurrido a Valentina Castro Rojas, ella tiene los pies sobre la tierra, no se ha olvidado del lugar donde creció, ni de las calles polvorientas por donde corrió de niña, tampoco olvida lo complejo de crecer en medio de dificultades.

Así lo cuenta mientras se emociona recordando lo que vivió y le cambió la vida: "yo me sentía una diosa, me sentí una diosa porque todo mundo me quedaba mirando y yo me sentía maravillosa, espectacular, me sentía bien".