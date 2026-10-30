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Ejecuciones

La mujer que sobrevivió a dos ejecuciones en EE. UU. rompe el silencio y asegura no saber por qué resistió

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Christa Pike (EFE)
Christa Pike (EFE)
A la mujer se le administraron dos dosis del fármaco pentobarbital en una prisión estatal el 30 de septiembre.

Christa Pike, la mujer estadounidense condenada a muerte por asesinato y que sobrevivió a la ejecución declaró este viernes tras un mes del fallido intento en el estado de Tennessee.

Según Pike, sufre día a día de un dolor constante:

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"No ha habido un solo momento desde aquella noche en que no haya sufrido dolor", dijo Christa Pike en una declaración difundida por sus abogados.

"Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta (...) Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma", agregó la mujer de 50 años.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por haber secuestrado y torturado hasta la muerte a una compañera de clase, con la complicidad de su pareja.

Además de que su pena tardó tres décadas en ser ejecutada a causa de las apelaciones, su destino fue totalmente inesperado.

A la mujer se le administraron dos dosis del fármaco pentobarbital en una prisión estatal el 30 de septiembre.

Aunque esta cantidad de pentobarbital usualmente es mortal, Pike sobrevivió contra todo pronóstico y provocó una tormenta legal y moral en Estados Unidos.

Tras haber resistido, la mujer trasladada al hospital en estado crítico y regresó a prisión después de recibir tratamiento médico.

Con esto, se convirtió en la única reclusa que ha sobrevivido tras recibir inyecciones con dosis letales de fármacos de ejecución, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

En su declaración, Pike también dijo que se está recuperando pero no ha sido fácil, "pero sanar no es lo mismo que estar bien".

"No sé por qué sobreviví aquella noche", afirmó.

"No sé qué viene después. Algunos días es más difícil que otros encontrar esperanza. Por ahora, estoy intentando sanar, día a día".

o

Desde la ejecución fallida, los abogados de Pike han pedido reiteradamente al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute su sentencia a cadena perpetua.

Mientras tanto, el republicano Lee ha suspendido las ejecuciones en el estado a la espera de una investigación independiente.

Preguntado esta semana por periodistas sobre el destino de Pike, el gobernador Lee dijo: "Sospecho que su sentencia será la misma que antes, salvo que los tribunales determinen lo contrario".

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias vigentes.

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