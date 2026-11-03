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Esta es la película que se llevó el primer lugar en ingresos de taquilla a nivel mundial durante el fin de semana de Halloween

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Foto: Sala de Cine
Foto: Sala de Cine
La película de terror de DC Studios aún está en el primer lugar del cine global en su segundo fin de semana, pese a la caída de ingresos.

La película Clayface, basada en uno de los villanos más conocidos del universo de Batman, sigue como líder de la taquilla mundial por segundo fin de semana consecutivo y llega a cerca de 83 millones de dólares desde su estreno. La producción de DC Studios y Warner Bros. logró imponerse en un periodo marcado por una menor actividad en las salas de cine en el transcurso de Halloween.

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Según las cifras de la publicación especializada Screen Daily, la cinta recaudó cerca de 22,8 millones de dólares en todo el mundo entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Con ese resultado, llegó a un acumulado global cerca a los 83 millones de dólares, de los cuales 44,1 millones provienen de Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportaron 38,9 millones.

La producción debutó el 23 de octubre con unos 43 millones de dólares en su primer fin de semana. Pese a que sus ingresos disminuyeron en la segunda semana, logró conservar el primer puesto del ranking mundial, sobre todo porque no hubo grandes estrenos que cambiaran significativamente la competencia en el fin de semana de Halloween.

Clayface sumó 12,4 millones de dólares durante su segunda semana en los mercados internacionales y se mantuvo por delante de otras producciones que igualmente consiguieron buenos resultados.

La película animada Wildwood tuvo el segundo lugar mundial, con 11,6 millones de dólares en el periodo y un acumulado de 35,2 millones. En la tercera posición quedó el documental You Can See Everything, que obtuvo 10,7 millones el fin de semana y alcanzó alrededor de 64 millones en total.

Por su parte, Resident Evil registró unos 10 millones de dólares y llegó a los 400 millones de recaudación mundial, así como Other Mommy alcanzó 107,5 millones.

En los mercados internacionales, Reino Unido lidera los ingresos de Clayface, con unos 6,1 millones de dólares. Le siguen Australia y México, con cerca de 2,5 millones cada uno, y Francia, con 2,4 millones. Brasil e Italia aportaron alrededor de 1,7 millones por territorio.

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La cinta la protagoniza Tom Rhys Harries, quien interpreta a Matt Hagen, un actor de Hollywood la cual su carrera se derrumba tras sufrir una transformación física que lo convierte en una criatura capaz de cambiar su rostro y su cuerpo.

La historia se aleja de las fórmulas tradicionales de las películas de superhéroes y apuesta por el terror corporal, con una trama enfocada en la pérdida de identidad, la ambición y las consecuencias de los experimentos científicos.

El personaje de Clayface es uno de los adversarios de Batman en los cómics de DC. Su capacidad para modificar de apariencia lo convierten en una figura reconocible en el entorno de ese universo.

Con un presupuesto de producción que se reporta de unos 44 millones de dólares, la película ya superó esa cifra en ingresos brutos a nivel mundial. No obstante, la recaudación de taquilla no equivale de forma directa a ganancias para el estudio, debido a los costos de distribución, publicidad y la participación de las salas de cine.

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