Expresidente ecuatoriano Lenín Moreno es condenado a cinco años de prisión
El expresidente de Ecuador Lenín Moreno fue sentenciado a cinco años de prisión por el caso Sinohydro, que según la investigación de la Fiscalía General del Estado se trata de una red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Aunque ya es oficial la decisión, todos los sentenciados tienen la posibilidad de apelar y plantear un recurso de casación.
Por el momento, el expresidente Moreno no irá de inmediato a prisión, seguirá con medidas alternativas mientras se tramitan los recursos de apelación.
Si después de agotarse todos los recursos la decisión sigue firme, Moreno recibiría arresto domiciliario, por su condición de discapacidad y su edad.
Moreno, de 73 años, fue hallado responsable de haberse beneficiado de la controvertida trama de corrupción.
Mientras era vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa, entre 2007 y 2013, la familia de Moreno captó alrededor de un millón de dólares de los sobornos de Sinohydro para favorecer la construcción, de acuerdo a la Fiscalía.
Su esposa, una hija, dos hermanos y una cuñada del exgobernante también fueron declarados cómplices pero recibieron dos años y seis meses de cárcel cada uno.
En total la justicia procesó a 19 personas relacionadasd en el caso Sinohydro:
- Lenín Moreno - cinco años de cárcel
- Conto Patiño - cinco años de cárcel
- Song Dongsheng - cinco años de cárcel
- Cai Runguo - cinco años de cárcel
- Yan Huiju - cino años de cárcel
- Luciano Cepeda - tres años de cárcel
- Henry Galarza - tres años de cárcel
- María Augusta Baquero - un año de cárcel
- Rocío González - dos años seis meses de cárcel
- Irina Moreno - dos años seis meses de cárcel
- Martha González - dos años seis meses de cárcel
- Edwin Moreno - dos años seis meses de cárcel
- Guillermo Moreno - dos años seis meses de cárcel
- María Auxiliadora Patiño - dos años seis meses de cárcel
- Xavier Macías - dos años seis meses de cárcel
- Juan Carlos Patiño - dos años seis meses de cárcel
- Manuel Ignacio Patiño - dos años seis meses de cárcel
- Patricia Patiño - dos años seis meses de cárcel
- Carlos Almeida - dos años seis meses de cárcel
- José Eduardo Carmigniani - dos años seis meses de cárcel