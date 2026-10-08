Juez rechazó petición de casa por cárcel a Cilia Flores en audiencia en Estados Unidos

Juez federal de Estados Unidos niega libertad bajo fianza a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, quien se encuentra en una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, Estados Unidos.

El magistrado a cargo del caso fue contundente al exponer los fundamentos de su decisión. El juez "ha sido absolutamente contundente al asegurar que no encuentra motivos para que Cilia Flores abandone el centro de reclusión donde permanece en Brooklyn".

Entre las razones principales que motivaron la denegatoria destaca la gravedad de los cargos que enfrenta la acusada, particularmente el delito de narcoterrorismo. El juez consideró que estos cargos son "suficientemente graves" como para justificar que Flores permanezca en el centro penitenciario.

Un elemento que llamó la atención durante la audiencia fue la situación médica de la acusada. El magistrado señaló que desconoce realmente cuál es el estado de salud de Cilia Flores, situación que atribuyó a una decisión de la propia detenida.

Según lo expuesto en la audiencia, Flores "se ha negado hasta en tres ocasiones a someterse a exámenes médicos", algo que el juez calificó como inexplicable.

Es de señalar que el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentarán nuevos cargos ante la justicia de Estados Unidos por secuestro y tortura de ciudadanos norteamericanos, sumándose a las acusaciones previas de narcoterrorismo.

La información surge mientras el juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, evalúa la petición de Flores para cumplir prisión domiciliaria alegando problemas de salud.