Stormy Daniels volvió a testificar en el juicio contra Donald Trump: "Quería que la verdad saliera a la luz"

La exactriz de cine para adultos Stormy Daniels volvió a testificar este jueves 9 de mayo en medio del histórico juicio en curso en contra del expresidente estadounidense Donald Trump.

Trump, cabe recordar, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de Daniels, con quien habría tenido una relación extramatrimonial, pocos días antes de las elecciones de 2016 que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.

Con el pago, Trump habría buscado salvar la campaña de un escándalo mediático en plena carrera por la presidencia.

La exactriz tuvo que enfrentarse a un interrogatorio de la defensa del magnate, que quiso presentarla como mentirosa y codiciosa con intención de beneficiarse de sus acusaciones.

Daniels, quien afirmó que tuvo relaciones sexuales con Donald Trump en 2006, negó haber amenazado al magnate si no compraba su silencio.

"Quería que la verdad saliera a la luz... para proteger mi historia con un rastro documental para que mi familia no saliera herida", dijo Daniels, de 45 años, durante el interrogatorio por parte de la abogada de Trump, Susan Necheles.

Trump, quien compareció vestido con una corbata azul claro, estaba sentado sobre la mesa del acusado, a pocos metros de distancia de Daniels, en la sala del tribunal de Manhattan.

Durante casi ocho horas de testimonio el martes y jueves, Daniels explicó al jurado de Nueva York la supuesta aventura de una noche que dijo haber tenido con Trump y el acuerdo financiero que, según ella, se produjo.

El jueves, los abogados de Trump intentaron sugerir que Daniels buscaba dinero, sacando provecho de su historia en un libro por el que la defensa afirmó que recibió 800.000 dólares.

La acusaron de aparecer en eventos de clubes de striptease promocionados con una foto de Trump y el lema "Making America Horny Again".

"No tengo control sobre cómo se anuncia un club y nunca volví a publicar nada con esta foto", dijo Daniels, que vestía un vestido verde y un cárdigan negro largo con capucha. "Nunca usé ese eslogan, lo odié", aseveró.

En su testimonio del martes, describió el pijama de Trump, sus calzoncillos, su posición sexual y que no usaba condón.

Y aunque "no fue amenazada verbal o físicamente", dijo que "se sintió avergonzada de no haberlo detenido, de no haber dicho que no".

Trump ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels y sus abogados pidieron el martes al juez que anule el testimonio alegando que fue "extremadamente perjudicial" en lo que es esencialmente un caso de registros financieros pero el juez Juan Merchán se negó.