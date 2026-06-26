Abelardo De La Espriella anuncia al primer miembro de su gabinete tras ganar las elecciones en Colombia: confirmó ministro del Interior

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia el pasado domingo, anunció este viernes su primer nombramiento en la conformación de su gabinete para asumir el gobierno el próximo 7 de agosto.

A través de un mensaje desde su cuenta de X, el mandatario electo confirmó que Rodrigo Lara será el ministro del Interior durante su gobierno.

“El que nunca abandonó lo que más ama. Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”, dijo De La Espriella. “Rodrigo Lara Restrepo, Ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales”, agregó.

Cabe resaltar que Rodrigo Lara Restrepo es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur entre 1983 y 1984, y quien fuera asesinado por orden de Pablo Escobar.

Lara Restrepo fue congresista y excandidato a la alcaldía de Bogotá en las últimas elecciones.