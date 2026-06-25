NTN24
Jueves, 25 de junio de 2026
Jueves, 25 de junio de 2026
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada": Abelardo de la Espriella en su discurso después de recibir las credenciales como presidente electo de Colombia

junio 25, 2026
Por: Saúl Montes
El acto oficial estuvo a cargo del presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, y del Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Este jueves 25 de junio, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieron las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente y vicepresidente de la República electos, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR:

El acto oficial estuvo a cargo del presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, las magistradas y magistrados de dicha corporación, y del Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Durante su discurso, De la Espriella catalogó su victoria frente a su rival Iván Cepeda como “un triunfo épico”, el cual fue del pueblo en contra de los partidos, de la politiquería y del establecimiento.

o

“Los colombianos han votado por un nuevo estilo, por un nuevo moldeo, por un nuevo orden y por una nueva forma de hacer política y ejercer el Gobierno. No los defraudaré, con mi vicepresidente, estamos seleccionando a quienes integrarán el Gobierno. No improvisamos, porque en este momento de gran dificultad, nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de Gobierno avalado por los colombianos”, aseguró.

Por otro lado, arremetió contra el actual presidente Gustavo Petro a quien culpó de “degradar la majestad de la Presidencia de la República, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos”.

“Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada. Una república herida, pero con la fortaleza suficiente para levantarse erguida nuevamente”, añadió.

o

El candidato del movimiento Defensores de la Patria prosiguió su discurso afirmando que la victoria electoral de su campaña “es una epopeya sin estructuras políticas, sin respaldo de los grandes grupos económicos y con vastos sectores de la prensa tradicional en contra y con los grupos armados terroristas aliados del régimen terrorista social-comunista saliente persiguiéndonos”.

“Mi rival tenía el apoyo del régimen, el respaldo de los terroristas, la financiación de los grandes y oscuros contratistas del Estado volcados a su favor… Yo, en cambio, contaba solamente con Dios y con un pueblo exasperado por la opresión y decidido a no perder definitivamente su anhelada y fantástica libertad”, aseguró.

Finalmente, dijo que gobernará para todo el país y que será “el presidente de todos los colombianos”, subrayando que habrá garantías plenas y absolutas para quienes constitucionalmente decidan hacer oposición a su administración.

Temas relacionados:

Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella

Votaciones

CNE

Presidente electo de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Servicio Geológico de Estados Unidos dice que fueron dos los terremotos que sacudieron a Venezuela: de magnitudes 7,2 y 7,5

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Elecciones en Colombia

Advierten a Petro y Cepeda desde EE. UU.: habrá sanciones si no aceptan resultados de las elecciones

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Más de Política

Ver más
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma acuerdo con central obrera - Foto: EFE
Bolivia

Gobierno de Bolivia y central sindical firman acuerdo para poner fin a más de seis semanas de protestas

Juan Daniel Oviedo, excandidato vicepresidencial de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

Juan Daniel Oviedo fija su posición de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia: "No más cafés"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataque de EEUU en el Pacífico - Captura de video
Ataque

Un muerto y dos sobrevivientes dejó nuevo ataque de Estados Unidos a una narcolancha en el Pacífico Oriental

Daniel Muñoz | Foto: EFE
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz habló de su gol "acrobático" en el triunfo de Colombia: "Esa es una pelota que si la coges bien va al fondo de la red, pero si la coges mal la sacas del estadio"

Jugadores de Congo llegaron a Estados Unidos para el debut en el Mundial - Federación Congoleña de Fútbol
República Democrática del Congo

El llamativo atuendo con el que los jugadores de Congo llegaron a Estados Unidos para el debut en el Mundial

DT de la selección de Ecuador, parte de su familia y fanáticos ecuatorianos - Fotos: Instagram
Mundial

Familia del DT de Ecuador se pelea con fanáticos de 'La Tricolor' en pleno partido del Mundial por malos resultados: "No tienen ni idea"

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma acuerdo con central obrera - Foto: EFE
Bolivia

Gobierno de Bolivia y central sindical firman acuerdo para poner fin a más de seis semanas de protestas

Las pausas de hidratación en el Mundial / FOTO. EFE
Mundial 2026

Opiniones divididas han generado las pausas de hidratación en el Mundial: unos la abuchean y otros ven lo positivo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre