"Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada": Abelardo de la Espriella en su discurso después de recibir las credenciales como presidente electo de Colombia

Este jueves 25 de junio, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieron las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente y vicepresidente de la República electos, respectivamente.

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El acto oficial estuvo a cargo del presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, las magistradas y magistrados de dicha corporación, y del Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Durante su discurso, De la Espriella catalogó su victoria frente a su rival Iván Cepeda como “un triunfo épico”, el cual fue del pueblo en contra de los partidos, de la politiquería y del establecimiento.

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“Los colombianos han votado por un nuevo estilo, por un nuevo moldeo, por un nuevo orden y por una nueva forma de hacer política y ejercer el Gobierno. No los defraudaré, con mi vicepresidente, estamos seleccionando a quienes integrarán el Gobierno. No improvisamos, porque en este momento de gran dificultad, nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de Gobierno avalado por los colombianos”, aseguró.

Por otro lado, arremetió contra el actual presidente Gustavo Petro a quien culpó de “degradar la majestad de la Presidencia de la República, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos”.

“Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada. Una república herida, pero con la fortaleza suficiente para levantarse erguida nuevamente”, añadió.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria prosiguió su discurso afirmando que la victoria electoral de su campaña “es una epopeya sin estructuras políticas, sin respaldo de los grandes grupos económicos y con vastos sectores de la prensa tradicional en contra y con los grupos armados terroristas aliados del régimen terrorista social-comunista saliente persiguiéndonos”.

“Mi rival tenía el apoyo del régimen, el respaldo de los terroristas, la financiación de los grandes y oscuros contratistas del Estado volcados a su favor… Yo, en cambio, contaba solamente con Dios y con un pueblo exasperado por la opresión y decidido a no perder definitivamente su anhelada y fantástica libertad”, aseguró.

Finalmente, dijo que gobernará para todo el país y que será “el presidente de todos los colombianos”, subrayando que habrá garantías plenas y absolutas para quienes constitucionalmente decidan hacer oposición a su administración.