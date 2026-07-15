Diosdado Cabello arremete contra medios de comunicación que visitaron Venezuela tras los terremotos y contaron la realidad: "Laboratorios mediáticos; palangristas miserables"

Este miércoles, el ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, arremetió contra los medios de comunicación que visitaron Venezuela tras los terremotos y contaron la realidad.

"Es luchar contra las consecuencias de esa tragedia, y luchar contra una terrible guerra mediática, miserable, desnaturalizada, enfermiza", sostuvo Cabello mediante su programa televisivo.

Posteriormente, mencionó: "No les estoy hablando de tonterías, estamos hablando de cosas muy graves... Terrible lo que estos laboratorios mediáticos le están haciendo a nuestro pueblo".

"Respeten el derecho a la tranquilidad, al menos el derecho al duelo. Se vino a Venezuela lo peor de la fauna del palangrismo", añadió.

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Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de EE. UU., en ese sentido, ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

De hecho, recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó que Cabello sigue siendo considerado un narcoterrorista con pedido de captura por Estados Unidos.

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Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.