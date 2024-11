Abogado de Gabriel Boric revela mails con los que probaría "acoso sistemático" contra el presidente chileno tras denuncia por acoso sexual

En las últimas horas se conoció públicamente que el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue denunciado por presunto acoso sexual por una mujer desde el pasado 6 de septiembre en hechos que se remitirían al año 2014.

El abogado del jefe de Estado chileno, Jonatan Valenzuela Saldías, aseguró que la denuncia “no tiene fundamento alguno” y dio a conocer algunos mails con los que probaría “acoso sistemático” en contra del presidente.

El canal de Chile, Meganoticias, tuvo acceso a los mails que intercambiaron Boric y la denunciante entre 2013 y 2014, que darían cuenta de la insistente actitud de la mujer con el mandatario y están en manos de la Fiscalía.

La denunciante y Boric se conocieron en 2013 en medio de las prácticas profesionales que realizaban en la Corporación de Asistencia Judicial en Punta Arenas y el político se encaminaba como candidato a la Cámara de diputados.

En uno de los mails, del 3 de agosto de 2013, la denunciante le escribe a Boric para hablar de elecciones presidenciales de ese año. “No digas aún por quién vas a votar en las presidenciales. Sé que tienes a Matthei descartada, yo también”, escribe.

En un segundo correo, del 22 de octubre del mismo año, la mujer le pide trabajo a Boric y le muestra su apoyo de cara a la campaña electoral.

“Cuenta conmigo para lo que sea, por Facebook y espiritualmente tienes todo mi apoyo y te cuento que no voy a votar por ningún presidente, solo por ti, jajaja. Veo que eres buena persona y que hay Dios en tu corazón y como te dije antes, sería piola juntarse a conversar un día, ya te di mi teléfono, si acá a mis viejos les digo que salgo a ayudarte, me van a castigar porque todavía lo hacen diciéndome que termine de estudiar para que me vaya de la casa”, escribe.

En ese momento, el actual mandatario chileno responde: “muchas gracias por tu correo y la confianza, pero hay algo que no entiendo. ¿Quién es Rodrigo, lo conozco?”. Esta es una de las pocas respuestas que se pueden leer de Boric.

“Disculpa la patudez pero, ¿te puedo pedir un favor? Ando buscando trabajo porque mis papitos queridos me echaron de la casa, ya que tú tienes contactos, si sabes de algo, ¿me avisas? Te lo agradecería montones”, escribió la mujer dos días después.

El 3 de noviembre la mujer le envía un extraño mensaje: “Suman y siguen. Beso.’El truco está en asfixiar al príncipe hasta que se ponga azul’".

El 11 del mismo mes, la mujer vuelve a escribir y recibe una escueta respuesta de Boric: “Para que sepas de nuevo me hackearon Facebook, no puedo enviarte mensajes, no puedo enviarte mensajes ni poner me gusta ni comentar. ¿Será envidia? ¿Tendría que amargarme? ¿No es cierto? En mi información en Facebook está clarito a quien apoyo. Que ande todo bien, espero que después de las elecciones, ganes o pierdas, te hagas un tiempo para conversar de la vida. Beso.

Boric respondió con un simple emoji: 🙂

El 10 de diciembre de ese mismo año, la mujer le dice a Boric que se iría con él a donde quisiera. “Cuando quieras me llamas y me voy contigo a donde quieras. No aguanto más vivir con mis papitos. Se van a vivir a Viña y de viaje en auto, no aguanto, me muero. ¿Me llamas por fa?”, a lo que Boric responde con dos signos de pregunta.

El 20 y 25 de febrero de 2014, la mujer sube de tono los mensajes y le confiesa amor al mandatario.

“Yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor. Pero, no crees que ya es suficiente de seguir maltratándote por los que no quieren creer. ¿No podemos ser felices, juntos en este planeta? Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor. No me dejes, yo quiero vivir contigo. Estar en la casa, como siempre he querido. Te amo”, escribió.

“Bueno, que sea lo que tú quieras, no quiero equivocarme contigo, hablamos con el corazón, tengo demasiadas ganas de hablar contigo toda la verdad, te extraño demasiado, sin ti mi vida no tiene sentido, desde que supe quien eras. ¿Te digo qué imagen tengo de ti? Nunca me voy a olvidar cuando estábamos en la CAJ (Corporación de Asistencia Judicial) y yo estaba revisando unas carpetas y me di vuelta y estabas atrás mío y nos quedamos mirando como dos segundos. En ese tiempo estaba demasiado triste porque vivía con esa gente por cosas terribles que me han pasado y que ahora, sé también que tú las pasaste, pero llegaste tú y me cambió la vida. Y te juro que lo único que quiero es estar contigo, vivir contigo, morir contigo y estoy hirviendo de amor. Help me please, aunque sabes todo lo que me pasa cierto? Perdón por ser tan cabra chica, hablamos por interno. Tú me enseñas y yo siempre te he pedido ayuda, tengo pena porque te necesito y de otra manera también te quiero y me estoy muriendo. Eras tú al que siempre había querido, y no lo sabía, quiero verte por fa, rescátame de la manera que tú quieras pero, llévame contigo. Esos son los principales motivos de mis depres. Yo te pido con el corazón, pero no aguanté en escribirte por mail esto. Love U 4 ever, para mi eres mi único amigo”, dice el mail del 25 de febrero.

El 27 de febrero, la mujer insiste, presuntamente, al no recibir respuestas de Gabriel Boric. “Siempre tienes mi vida a tu disposición, te amo más que a nadie en el universo, si nos hacen daño, culpa de nosotros no va a ser. Mi voluntad nunca ha sido en tu contra, son otros los seres que planean quitarnos de nuevo la vida. Allá ellos con su voluntad. Omite correos que te envié antes, por favor. Todos mis sacrificios han sido siempre para ti y espero seguir haciéndolo así, si tú me dejas, eres el único Dios que existe”.

La última respuesta del mandatario llega el 28 de febrero de 2014. “No entiendo nada”, respondió.

Desde abril hasta julio de ese año, la mujer le envía una serie de mensajes al político en los que le envía algunas fotografías, según el medio, de carácter explicito, y le recrimina su rechazo.

“Y que me estoy muriendo de amor. Pero no importa, yo puedo esperar. Te dejo mi celu porsiaca: XXXXX. Besitos de amor para ti y que ande todo bonito. Deséame lo mismo, ¿ya?. PD: no le muestres las fotos a nadie más ¿ya? Son solo para ti, es la primera vez que me expongo tanto para alguien”, señaló.

Incluso, en uno de los mails, la mujer parece amenazar con quitarse la vida, si no consigue trabajo. “Si no encuentro un trabajo la semana que viene, adiós mundo. Yo no voy a volver ni a Punta Arenas ni a Magallanes, no tengo hijos por lo demás”, dijo.

El 24 de mayo le escribe: “Gracias por arruinar mi vida maldito desgraciado”.

En el último mail publicado, que data del 11 de julio de 2014, la mujer amenaza con un juicio a Boric en caso de difundir las fotos que le había enviado anteriormente.

“Había caído en una manipulación de tu parte. Cometí un tremendo error en enviarte fotos mías. Solo lo había hecho con mis expololos. Bórralas y además te prohíbo que las muestres a otras personas. Te escribo esto para que quede prueba, ante posible extorsión tuya, o vea que lo publicaste, se la mostraste a otra persona o aún no las borras, por posible juicio, si veo que es necesario”, advirtió.