"Aspirante a dictador": abogado Mauricio Gaona advierte que Petro viola orden constitucional al desacatar órdenes judiciales en campaña electoral

El abogado constitucionalista colombiano Mauricio Gaona advirtió en entrevista con NTN 24 sobre la gravedad de las acciones del presidente Gustavo Petro al desacatar órdenes judiciales durante la campaña electoral de este domingo en Colombia.

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Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz asesinado en la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985, señaló que el mandatario está violando principios fundamentales del orden constitucional.

“Petro no solo está violando una norma legal, sino un principio constitucional ontológico, que es la separación de poderes", dijo.

Según el abogado, cuando el presidente afirma que las cortes no pueden "cercenarlo" ni "distorsionarlo", está tomando tres decisiones simultáneas: desacato al sistema judicial, autoproclamarse como la ley, y reafirmarse en violaciones constitucionales.

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El constitucionalista trazó un paralelo con la situación venezolana al ser cuestionado sobre el mensaje que deja un jefe de Estado con esta postura.

"El mensaje es el mismo que dio Maduro en el 2017, después de las protestas de agosto de 2017. Esta película ya la hemos visto y esta película es descrita como el aspirante a dictador", agregó.

Gaona también hizo un llamado directo a las Fuerzas Militares de Colombia, recordándoles que "no hay ningún ser humano en Colombia bajo la constitución del 91 de ese país que esté por encima de la constitución".

Asimismo, enfatizó que no pueden existir órdenes, "incluyendo presidenciales, que les digan que tienen que desobedecer la constitución".