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Jueves, 18 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

“Calculamos que en dos horas tendremos resultados”: Registrador Nacional de Colombia sobre las elecciones presidenciales

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia / FOTO: EFE
Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia / FOTO: EFE
Este próximo 21 de junio, los colombianos definirán en la segunda vuelta electoral con su voto al nuevo presidente del país entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El registrador Nacional de Colombia, Hernán Penagos, estuvo en La Mañana de NTN24 para hablar de lo que serán las próximas elecciones presidenciales del país, que se llevarán a cabo el próximo 21 de junio y que definirá al próximo mandatario entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Penagos aseguró que antes de dos horas tras el cierre de urnas, estarán consolidados los resultados del preconteo el próximo domingo: “Calculamos que en dos horas tendremos resultados concluyentes de quién será el presidente de Colombia como siempre dependerá del tiempo que se tomen los jurados en cada mesa en contar los votos y diligenciar las actas electorales”.

Además, señaló que todo está listo para la segunda vuelta electoral: “Todo está dispuesto para las elecciones del próximo domingo, el material electoral se está repartiendo en todo el territorio nacional (…) en el exterior están votando más de un millón de personas habilitadas en otros países y lo podrán hacer hasta el domingo. El ciclo electoral para Colombia ha sido extenso”

Y se refirió a las dudas que han levantado contra el proceso desde las diferentes orillas políticas hasta las del mismo presidente Gustavo Petro: “Todas las dudas las hemos explicado a detalle frente a cualquier circunstancia que haya ocurrido tanto en las elecciones de Congreso como en la primera vuelta presidencial. Hemos convocado a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Observación Internacional, a los partidos políticos, en fin, para que vean que todo el proceso electoral se ha llevado a cabo con absoluta integridad”.

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