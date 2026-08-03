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Muere a los 80 años el actor Vincent Pastore, recordado por su papel de “Big Pussy” en la mítica serie “Los Soprano”

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Actor estadounidense Vincent Pastore-Foto: EFE
Actor estadounidense Vincent Pastore-Foto: EFE
El actor estadounidense fue hallado sin vida en su residencia del Bronx, en Nueva York.

El actor estadounidense Vincent Pastore, mundialmente famoso por interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la aclamada serie de televisión “Los Soprano”, falleció este sábado a los 80 años en la ciudad de Nueva York.

Según los primeros informes, un vecino halló el cuerpo sin vida del intérprete en su residencia ubicada en el barrio neoyorquino del Bronx donde nació el 14 de julio de 1946, luego de no tener noticias de él durante varios días.

Las autoridades locales investigan las causas del deceso, el cual fue confirmado de manera oficial por su representante, Bob McGowan.

Antes de dedicarse a la actuación, Pastore sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Al regresar a su país, comenzó sus estudios dramáticos e inició su carrera en el cine de manera tardía, consiguiendo su primer papel en la película “Black Roses” pasados los 40 años.

Su fisonomía y estilo lo encasillaron rápidamente en películas del género policial y de crimen organizado, participando en títulos de culto como ‘Buenos muchachos’ (Goodfellas) y ‘Carlito' s Way’.

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Sin embargo, el éxito definitivo y el reconocimiento internacional le llegaron en 1999 con ‘Los Soprano’. Durante 30 episodios, dio vida a 'Big Pussy', uno de los hombres de confianza del protagonista Tony Soprano, cuyo personaje dio un giro trascendental al convertirse en informante del FBI.

Más allá de los escenarios, la vida personal de Pastore no estuvo exenta de controversia. En 2005, el actor se declaró culpable ante los tribunales tras ser acusado de intentar agredir a su entonces pareja sentimental.

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Según la fiscalía, Pastore golpeó en la nuca a la mujer y la agarró del pelo, por lo que permaneció en libertad bajo fianza durante todo el proceso y aceptó una pena de 10 días de trabajos comunitarios y la asistencia a un curso de reinserción.

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