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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Estados Unidos

“No es bienvenido”: el alcalde de Nueva York reconoce que las autoridades locales no pueden capturar a Netanyahu y pide al gobierno federal su arresto

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
_Zohran Mamdani alcalde de Nueva York-Foto: EFE
_Zohran Mamdani alcalde de Nueva York-Foto: EFE
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró que Benjamin Netanyahu no es aceptado a pocos meses de la Asamblea General de la ONU.

En una nueva escalada de tensiones políticas en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó este miércoles que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “no es bienvenido” en la ciudad y solicitó al Gobierno federal estadounidense que ejecute la orden de captura emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

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A través de un video publicado en sus redes sociales con el título “Netanyahu es un criminal de guerra”, el mandatario neoyorquino admitió que, tras una revisión legal realizada por su administración, la ciudad carece de la potestad legal para efectuar la detención por su cuenta.


"Es evidente que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. Sin embargo, el Gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y la ejecuten", declaró Mamdani.

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La petición del alcalde neoyorquino generó una reacción a nivel nacional. El mandatario estadounidense defendió a su aliado en un mensaje publicado en su red Truth Social, aunque no mencionó directamente al alcalde de Nueva York.
“Netanyahu no será arrestado bajo ningún concepto ni circunstancia”, mientras se encuentre en Estados Unidos, afirmó.

Mamdani, de 34 años y primer alcalde musulmán de Nueva York, ha calificado a Netanyahu de “criminal de guerra”, en referencia a la orden de arresto de la CPI por los supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.

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Cabe recordar que la CPI emitió en noviembre del año 2024 la orden contra el primer ministro israelí, medida que Israel rechaza y que Estados Unidos tampoco reconoce.

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