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Lunes, 13 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Reportan que fue hallado sin vida y abrazado junto a su madre el niño Fabio a dos semanas de los terremotos en Venezuela

julio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
De acuerdo con los reportes, el cuerpo del menor y su mamá fueron hallados la noche de este domingo 12 de julio.

A 19 días de la tragedia por los terremotos en Venezuela, continúa la angustiosa búsqueda de víctimas que permanecen bajo los escombros.

En medio de las labores, en La Guaira fueron recuperados los cuerpos de Fabio, un niño de 9 años, y su madre, quienes fueron encontrados abrazados en el edificio Tahití.

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El caso había mantenido la esperanza de los equipos de rescate hasta el viernes pasado, cuando el menor supuestamente dio señales de vida en medio de las ruinas.

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De acuerdo con los reportes, el cuerpo del menor y su mamá fueron hallados la noche de este domingo 12 de julio.

Aunque el caso generó tristeza en medio de la tragedia, otras familias no pierden la esperanza y siguen esperando a que rescatistas hallen a sus seres queridos bajo los escombros.

Sin embargo, se siguen conociendo denuncias de familiares de las víctimas que alegan la falta de mano de obra y maquinaria para continuar las labores de rescate en la zona.

Según rescatistas mexicanos, los edificios colapsaron de manera entrecruzada, formando una equis que dificulta enormemente la labor. Al menos 16 personas permanecen aún sin ser rescatadas del edificio Tahití.

“Mi prima queda aún dentro del edificio, al igual que algunos vecinos (...) se hizo una labor de rescatar algunos vecinos, primero por los rescatistas mexicanos (...) lamentablemente no hay sobrevivientes dentro del edificio, a excepción del que rescataron el día del terremoto”, relató una de las damnificadas a NTN24.

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El 24 de junio, el país latinoamericano fue epicentro de dos potentes terremotos de magnitudes de 7,2 y 7,5 que a la fecha dejan 4.490 personas fallecidas y 16.740 heridos, según el último reporte oficial.

Desde que se supo de la tragedia, decenas de gobiernos de varios países decidieron enviar ayuda a Venezuela para hacer frente a la tragedia y colaborar con las labores de rescate.

Según el jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, al país llegaron 2.422 rescatistas internacionales.

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