¿Cuál es el panorama electoral para Biden hoy tras anunciar su intención para 2024?

Hoy en Club de Prensa Washington analizamos la actualidad de la mano de Erick Langer, Analista político y profesor en la Universidad de Georgetown y con Alejandro Tarre, periodista desde Washington, DC.

En Estados Unidos, Joe Biden anunció formalmente su candidatura a la reelección para los comicios de 2024. La declaración oficial pone fin a las dudas sobre sus intenciones, y da inicio a una contienda que podría convertirse en una revancha con su rival de 2020, el expresidente Donald Trump.

El mandatario lo hizo a través de un video de tres minutos compartido en su cuenta personal de Twitter en horas de la mañana. "Cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace cuatro años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y hoy todavía lo estamos", dijo el mandatario en el audiovisual que además confirma su fórmula presidencial de la mano de la vicepresidenta Kamala Harris para buscar mantener el control de la Casa Blanca.

Biden, de ser electo, se convertiría en el mandatario más longevo en la historia estadounidense con mayor edad en ocupar el cargo, acabando su segundo mandato a los 86 años. El profesor Langer sumó a análisis que “parece que es un video de continuismo y eso es realmente la apuesta de Biden (…) no es una propuesta muy imaginativa ya que no realmente hacia el futuro porque problemas muy grandes como el cambio climático, problemas raciales, la criminalidad; además, me parece que si es verdad que va a ser Trump el contrincante”.

¿Qué nos dicen las encuestas?

Hoy, la media de encuestas de Real Clear Politics refleja que la aprobación de la gestión de Biden está en un 42%. Hasta ahora, su única rival para la nominación es el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., sobrino del difunto presidente John F. Kennedy e hijo del exfiscal general de los Estados Unidos y candidato presidencial asesinado en 1968, Robert F. Kennedy.

Según Tarre, periodista de la ciudad de Washington, considera que “si es Trump precandidato, Biden va ser el favorito en la contienda; hay algunos datos preocupantes, un porcentaje relativamente alto; creo que el setenta por ciento piensa que Biden no debería competir en las próximas elecciones por su edad”.

Aún se espera que otros perfiles tanto demócratas o republicanos, se lanzarán a los comicios del próximo año buscando la presidencia estadounidense.

Entre otras noticias, en Colombia, en vísperas de la cumbre sobre Venezuela, Juan Guaidó fue sacado del país colombiano y enviado a Estados Unidos. La conferencia que tendrá lugar en Bogotá, reúne a representantes diplomáticos de 20 países y busca que se retomen los diálogos entre el chavismo y la oposición. ¿Cómo impacta este hecho al encuentro de alto nivel?

Y, tras visitar Portugal durante cuatro días, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva llega a España en medio de la polémica por su postura sobre la guerra de Ucrania. En su visita, el mandatario brasileño busca relanzar a su país en el plano internacional, pese a las críticas por sus polémicos comentarios…. ¿Qué esperar?

