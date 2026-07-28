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Martes, 28 de julio de 2026
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María Corina Machado

"La transición viene y es con la gente": María Corina Machado envía contundente mensaje a dos años de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: AFP
La líder democrática se dirigió al pueblo venezolano en medio de la manifestación que se lleva a cabo en el país para exigir el reconocimiento de los resultados electorales y la salida del régimen.

A dos años después de las elecciones del 28 de julio de 2024, la líder democrática María Corina Machado se dirigió al pueblo venezolano en medio de la manifestación que se lleva a cabo en el país para exigir el reconocimiento de los resultados electorales y la salida del régimen.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Machado reconoció el papel de todos aquellos que durante años han luchado por la libertad de Venezuela.

“El 28 de julio: los venezolanos cambiamos la historia para siempre. Lo hicimos juntos, organizados y con nuestras propias manos. Ese día, frente a un sistema que nos subestimó y que desprecia a su gente, demostramos de qué estamos hechos: de coraje, disciplina, inteligencia y un profundo amor por nuestro país”, dijo.

La líder democrática también rindió homenaje “a los caídos y presos del 28 de julio y a los salvadores y rescatistas de estas últimas semanas. “Hoy honramos el sacrificio de nuestros héroes, de los caídos, de los presos políticos y de cada ciudadano que no se rinde. Porque el que asume que la dignidad humana es sagrada, sabe que no hay dignidad sin libertad”, agregó.

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Asimismo, afirmó que el régimen subestimó a la ciudadanía y creyó que la mentira una vez más se impondría.

“Nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. La transición viene, y es con la gente, por la gente, y de la mano de Dios”, puntualizó.

En su mensaje, también se pronunció sobre la situación que, según sostuvo, ha atravesado la oposición durante los últimos dos años.

“Nos persiguieron, torturaron, humillaron, asesinaron. Y el 24 de julio una vez más confirmaron lo que son. Su total falta de humanidad y de compasión, su infinita crueldad2, afirmó.

“Como ese 28 de julio hace dos años, ante la catástrofe de los terremotos, fue la gente la que salvó a la gente. Con el alma desgarrada el país se activó para ayudar como podía. Lejos o cerca, mucho o poquito, todo el mundo dio y Venezuela se levantó una vez más”, aseguró.

Finalmente, Machado afirmó que “el 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos. De la mano de Dios hasta el final”.

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