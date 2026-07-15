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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Mundial de Fútbol

La historia detrás del partido entre Argentina e Inglaterra que lo han convertido en un ‘clásico’ mundialista

julio 15, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Celebración de Inglaterra / FOTO: EFE
Celebración de Inglaterra / FOTO: EFE
Inglaterra se verá las caras con Argentina para decidir quien irá a la final junto a España del Mundial 2026 en un duelo que revive una histórica rivalidad.

La selección de Inglaterra jugará su partido por las semifinales del mundial este miércoles y será uno de los partidos más importantes de su historia más reciente cuando entre al campo de juego y tenga en frente a la selección de Argentina para asegurar un lugar en la final del Mundial de 2026 donde ya está esperando la selección española.

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Pero más allá de su pase al partido decisivo, este partido representa una nueva oportunidad para que los ingleses puedan romper una racha de 60 años sin disputar una final de la Copa del Mundo.

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No obstante, Inglaterra llegó las semifinales en el Mundial de Rusia 2018, donde cayó ante la subcampeona Croacia la prórroga. El duelo ante la Albiceleste tiene consigo un componente histórico que lo vuelve un partido de gran trascendencia para todo el fútbol inglés.

Según destacó la BBC, el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel tiene la posibilidad de acercarse a la inmortalidad deportiva si consigue avanzar a su primera final mundialista desde 1966, cuando conquistó el único título de su historia en Wembley.

Desde aquel año, la selección de Inglaterra ha hecho varias campañas muy buenas, pero sin poder consagrarse de nuevo.

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También a destacar, tenemos la semifinal de Rusia 2018 y las dos finales de la Eurocopa perdidas de forma consecutiva, una frente a Italia en 2021 y contra España en 2024. Estos resultados incrementan el deseo de una nueva generación que ya hecho méritos para alcanzar la gloria.

"Ahora queremos exprimir hasta el último céntimo. Queremos dar el siguiente paso", aseguró Tuchel en la rueda de prensa previa al compromiso. El entrenador alemán afirmó que percibe a su plantel con "energía, ilusión y ambición", características que considera fundamentales para afrontar un partido de esta magnitud.

Este partido por las semifinales también hace que se vuelva a encender una de las rivalidades más intensas en la historia de los Mundiales. Inglaterra y Argentina fueron los protagonistas de un duelo en los cuartos de final de 1966, que quedará marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

Dos décadas después, las dos selecciones se encontraron de nuevo en México 1986 en el partido de la "Mano de Dios" y el inolvidable segundo gol de Diego Maradona en el que regateó a medio equipo inglés el solo y anotó.

La historia siguió en Francia 1998, Argentina eliminó a Inglaterra en la tanda de penales luego de la expulsión de David Beckham y, por último, en Corea-Japón 2002, encuentro donde los ingleses se tomaron revancha gracias a un penal convertido por Beckham. Sin duda el encuentro entre Argentina e Inglaterra se ha vuelto en un “clásico” de los Mundiales de fútbol.

"Es una rivalidad enorme entre dos grandes naciones del fútbol. Cuando un partido reúne tantos momentos icónicos, es imposible decir que se trata de un encuentro cualquiera", afirmó Tuchel.

El ganador de este encuentro se verá las caras con España, el cual aseguró su clasificación luego de eliminar a Francia. Por el momento, Inglaterra hará lo posible por hacer de esta semifinal, el paso restante para conseguir un título el cual que se la resistido por seis décadas.

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