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Jueves, 30 de julio de 2026
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Gianni Infantino

"Tendrán garantizado 20 millones de dólares": la propuesta del presidente de la FIFA para impulsar proyecto que lo tiene en conflicto con la UEFA

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Gianni Infantino - Foto EFE
Gianni Infantino - Foto EFE
Las asociaciones miembros del organismo tendrán que votar por la creación de FIFA Forward Enterprise, una nueva filial comercial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un ofrecimiento a las federaciones nacionales de fútbol con el que intenta ganar adeptos para que prospere su idea de crear FIFA Forward Enterprise , una filial comercial que busca administrar varias líneas comerciales del fútbol mundial lo que, de entrada, provocó el rápido rechazo de la UEFA.

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Infantino aseguró que, si las asociaciones están de acuerdo con el proyecto, cada una va a recibir entre 20 y 24 millones de dólares por ciclo a través del programa FIFA FAST Forward y esto sería hasta el período 2035-2038.

"Es una decisión importante que está en vuestras manos. Si deciden aceptar esta oportunidad, cada asociación tendrá garantizado 20 millones de dólares, 22, 24, a través del programa FIFA FAST Forward por los tres próximos ciclos hasta 2038", expresó Infantino en el mensaje enviado a las federaciones.

El presidente también informó que, si la propuesta llega a tener el respaldo necesario, el actual programa FIFA Forward seguirá sin recibir cambios , con una asignación de 10 millones de dólares por asociación para el próximo ciclo.

En su mensaje Infantino señaló que las asociaciones tendrán información al detalle del proyecto por escrito y recalcó que cualquier decisión va a ser tomada de forma democrática. De igual forma, aseguró que la FIFA seguirá con el control de la mayor parte de la nueva entidad y que la iniciativa no hará cambios en la estructura de gobierno ni en los estatutos del organismo.

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"La FIFA siempre conservará el control", afirmó el presidente del ente rector del fútbol mundial en el mensaje dirigido a las federaciones.

Infantino defendió el aumento del nivel económico que obtendría la nueva estructura. Según explicó, antes de que lleguese a la presidencia, las asociaciones recibieron alrededor de 250.000 dólares al año.

Además dijo con el nuevo modelo esa cifra quedaría muy por detrás, ya que pasarían a percibir un monto de hasta 86 millones de dólares en un período de 12 años, lo que reflejaría un aumento cerca al 2.800%.

El dirigente resaltó de igual forma que JP Morgan es participe en el desarrollo del proyecto y aseguró que, por primera vez, la FIFA comercializará de forma directa sus eventos a través de esta nueva estructura.

La propuesta tiene que ser aprobada por las 211 federaciones miembros, que serán las encargadas de decidir por medio de votación si están de acuerdo o no con la creación de FIFA Forward Enterprise y el nuevo esquema de financiación pensado por Infantino.

La UEFA lanzó una de sus críticas más contundentes contra la máxima autoridad del fútbol mundial, tras conocer el objetivo de la FIFA, al asegurar que este deporte no puede seguir siendo utilizado para beneficiarios de intereses particulares.

"La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma ya sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la manera correcta. Es momento de priorizar a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados", concluyó la UEFA.

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