"Está funcionando como la administración lo planificó, pero la única opción es que culmine con elecciones": Diaz-Balart a NTN24 sobre plan de tres fases de EE. UU. en Venezuela

El congresista de Estados Unidos, Mario Diaz-Balart, aseguró en entrevista con NTN24 que "el plan de tres fases (en Venezuela) está funcionando como la administración (de Donald Trump) lo planificó, pero la única opción es que culmine con elecciones".

Diaz-Balart añadió que se siente "satisfecho" con la forma en que avanza el plan desarrollado por el Gobierno Trump desde la captura de Nicolás Maduro, y también se refirió a la situación de los presos políticos del régimen, actualmente a cargo de Delcy Rodríguez.

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"Está funcionando como la administración lo planificó. El secretario de Estado (Marco Rubio) ha estado muy claro que esto son 3 fases, estamos en la primera fase. Tiene que culminar con elecciones. Esa es la única solución, la única opción final, pero estoy bastante satisfecho de dónde está avanzando", dijo Diaz-Balart.

El congresista republicano agregó que era importante tener en cuenta lo que se ha conseguido "hace ya muy pocos meses de que a Maduro se le agarró". "Hasta ahora sigue el plan como la administración lo ha diseñado", recalcó.

El legislador considera que "todos los presos políticos tienen que ser liberados", pues se trata de "una condición que no es negociable. "Como ha dicho el mismo secretario de Estado: esto es un proceso".

Los fondos del petróleo "ahora básicamente lo controlan los Estados Unidos. Así que por eso es que vemos esta transición andando", sostuvo Diaz-Balart, quien manifestó su deseo con que empiecen a desarrollarse "los otros dos pasos lo antes posible".

De igual manera, el congresista señaló que Estados Unidos no dispone de fondos para "ayudar al régimen de Venezuela". "No hay ni un centavo para eso. Todo es destinado para este proceso de democracia hacia Venezuela", expresó.

Dan Meuser, otro congresista republicano con el que NTN24 conversó, precisó que lo que quiere el pueblo de Venezuela es una transición democrática. "Necesitamos ver elecciones libres (…) el presidente Trump trabaja para ello lo antes posible", mencionó.

Por su parte, los congresistas demócratas Glenn Ivey y James McGovern se mostraron en desacuerdo con la manera en que Estados Unidos ha actuado en Venezuela.

"Creo que la gente de Venezuela merece escoger su propio futuro. Lo que me decepciona es que los republicanos aquí le están permitiendo al presidente Trump sacar el TPS para los venezolanos ¿Dónde están los republicanos? ¿Por qué no están luchando? ¿Por qué no le exigen a la administración que cuide a la gente de Venezuela que está en los Estados Unidos ahora mismo?", cuestionó McGovern.

La manera en la que Estados Unidos opera en situaciones como esta, según Ivey, es promoviendo elecciones, por lo que espera que "esto inicie". "Se supone que promovemos democracia y valores democráticos en Estados Unidos y en el extranjero", remarcó.