"No habrá tormenta que nos destruya": Keiko Fujimori en su primer discurso como presidente de Perú

Este martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular en la historia de su país. Durante su discurso inaugural, la nueva mandataria anunció importantes medidas de seguridad: "Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado".