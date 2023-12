“El régimen de Maduro se está burlando de Estados Unidos”: Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana dialogó con Andrea Bernal, directora del programa Desde Adentro, y tocó diferentes temas como la política en Latinoamérica, el proceso de paz de Juan Manuel Santos en Colombia, su pelea con el actual mandatario Gustavo Petro y la situación democrática en Venezuela, entre otros.

Sobre la situación política del vecino país, Pastrana señaló varios sucesos en los acuerdos de Barbados, además, advirtió que Estados Unidos debe reconocer a María Corina Machado como la líder de la oposición y apuntó que “el régimen se está burlando de EE. UU.”

“En Venezuela no hay una democracia, hay una narco-democracia, el gran cartel de la droga lo representa Maduro. En el acuerdo de Barbados hay algo que no entiendo y es que esté sentada la señora de Alex Saab y no María Corina Machado ¿se está negociando la democracia o la salida de Saab de la cárcel? Y Estados Unidos tiene que entender que María Corina es la líder de la oposición y la tienen que reconocer”, aseveró el expresidente.

“El régimen se está burlando de Estados Unidos, porque Estados Unidos levanta sanciones para que haya elecciones y para que haya la posibilidad de que todos los políticos participen y no ha sucedido nada de eso, entonces deben volver las sanciones. Si María Corina no puede salir de Venezuela es una presa política y desde el Grupo Idea mandamos una carta a los garantes del acuerdo de Barbados para que inviten a María Corina y conozca la otra cara de la moneda”, sentenció Pastrana en Desde Adentro de NTN24.