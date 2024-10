En pleno mitin, el senador Marco Rubio le avisó a Trump de las polémicas palabras de Biden sobre sus seguidores; el expresidente pidió que lo perdonen

El pasado martes, en pleno mitin en Pensilvania, el senador Marco Rubio notificó a Donald Trump sobre las polémicas declaraciones de Joe Biden sobre sus simpatizantes.

Las palabras a las que se refirió Rubio fueron las polémicas declaraciones de Biden como respuesta al comediante republicano que aseguró, en un mitin de Trump, que "Puerto Rico es una isla florante de basura".

VEA TAMBIÉN "La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores": Biden arremete contra los simpatizantes de Trump y desata polémica en recta final de la campaña o

"Justo el otro día, un orador en su mitin llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo, los puertorriqueños que conozco (...) en mi estado natal de Delaware, son personas buenas, decentes y honorables”, dijo Biden.

No obstante, elevó el tono y lanzó la frase que ahora lo tiene contra las cuerdas: “La única basura que veo flotando por ahí son sus partidarios. Su demonización de los latinos es desmesurada y antiestadounidense. Es totalmente contrario a todo lo que hemos hecho, a todo lo que hemos sido”, afirmó Biden.

El expresidente y el candidato republicano recordó los comentarios cuando Hillary Clinton dijo que la mitad de los seguidores del republicano eran "deplorables" y pidió perdonar a Biden por no saber lo que dice.

"Bueno, no iba a decir nada, pero tengo noticias de última hora para usted, presidente. Puede que no haya oído esto. Hace unos momentos, Joe Biden declaró que nuestros partidarios son basura. Son basura. Está hablando de la patrulla fronteriza, de enfermeras, de los maestros”, dijo.

Y añadió: “está hablando de los estadounidenses que aman a su país y quieren volver a soñar en grande y apoyarlo, Sr. presidente, y espero que su campaña esté a punto de disculparse por lo que Joe Biden acaba de decir”.

El senador republicano por Florida fue tajante y demostró su incondicional apoyo al magnate.

“No somos basura, somos patriotas, amamos a los Estados Unidos. Gracias por postularse, Sr. presidente”.

Tras esto, Trump recordó a su rival en las elecciones de 2016, Hillary Clinton.

"¿Recuerdas a Hillary? ella dijo deplorable y luego dijo irredimible. ¿Cierto? pero dijo deplorable. Eso no funcionó”, dijo.

No obstante, pidió a sus simpatizantes que perdonen al mandatario. “Él no sabe, por favor perdónenlo, por favor perdónenlo porque no sabe lo que dijo. Esta gente, es terrible, terrible, terrible decir una cosa así. Pero él realmente no sabe, sinceramente, no lo sabe, y estoy convencido de que yo le agrado más que Kamala".

Finalmente, Trump prometió que Estados Unidos mejoraría bajo su mandato y arremetió, nuevamente, contra Kamala Harris.

"Este va a ser un momento muy especial. Va a ser la nueva edad de oro de los Estados Unidos. Vamos a convertirla en una edad de oro. Parece imposible, ¿no les parece? ¿no parece imposible con esta gente estúpida que hemos tenido que aguantar durante los últimos cuatro años?".