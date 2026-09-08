"Este es un nuevo renacer": Abelardo de la Espriella expuso los puntos de acuerdo con Estados Unidos durante visita de Marco Rubio a Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este martes a Colombia en su primera visita como funcionario de la administración Trump al país.

El presidente Abelardo de la Espriella recibió a Rubio en Barranquilla, donde mantuvieron una reunión sobre diversos temas.

"Una conversación estratégica para el presente y el futuro de Colombia", dijo De la Espriella.

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"Nos honra con su presencia, él ha sido inspiración para dar esta batalla por la libertad, la democracia y la institucionalidad", agregó.

En ese sentido, señaló que los acuerdos de Barranquilla fueron "alrededor de tres grandes temas: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio".

"Queremos atraer inversión hacia temas de infraestructura, vivienda y energía", indicó.

A su vez, resaltó que Colombia va "a hacer lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal".

"Estamos proponiéndole una asociación en la que Colombia pone proyectos, territorio, capacidad productiva, recursos y reglas claras y Estados Unidos aporta inversión, financiación, tecnología y capacidad empresarial", subrayó.

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Además, sostuvo que "Colombia quiere consolidarse como el principal socio de seguridad del hemisferio con Estados Unidos".

"Hemos propuesto el Plan Patriota siglo XXI para modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia", señaló.

"Vamos a trabajar de manera decidida en la lucha contra el narcotráfico, vamos a empezar a fumigar", anunció.

Con respecto a Venezuela, De la Espriella aseguró que "Colombia participará en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional". "Que cualquier evaluación produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad", resaltó.

"Este es un nuevo renacer", insistió.

También hubo acuerdos en cooperación en materia de migración e intercambio de información y fortalecimiento de los controles fronterizos.

Por último, el mandatario colombiano pidió que se "abra un consulado de Estados Unidos en Barranquilla".