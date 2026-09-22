Entrenador argentino fue despedido en Estados Unidos por decirle a una árbitra que el fútbol "es para hombres"

El Columbus Crew despidió este martes al entrenador del equipo reserva argentino, Federico Higuaín, por decirle a una árbitra "No olvides que este es un deporte de hombres" mientras se negaba a soltarla tras un apretón de manos, según informó el club de la Major League Soccer.

Higuaín, hermano del exdelantero argentino del Real Madrid, Gonzalo Higuaín, ya había recibido una tarjeta roja y una suspensión de dos partidos por el incidente antes de que el equipo lo expulsara.

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"Hemos determinado que lo mejor para nuestro club, nuestros jugadores y nuestro personal de apoyo es destituir a Federico Higuaín de sus responsabilidades", declaró Issa Tall, gerente general del Columbus Crew.

"Tras las conversaciones mantenidas esta semana y una evaluación más exhaustiva del último mes, no se han cumplido los estándares que nuestro Club tiene para un líder de uno de nuestros equipos", indicó el club.

Según informó The Athletic, citando fuentes anónimas del club, Higuaín, durante las conversaciones posteriores con el club, "no estuvo dispuesto a reflexionar ni a asumir la responsabilidad de sus actos, ni tampoco ofreció una disculpa pública".

El incidente ocurrió durante un partido de la MLS NEXT Pro, la liga de desarrollo de la MLS.

Según el sindicato de árbitros, Higuaín "cometió dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra: le apretó la mano y se negó a soltarla después de que le pidieran que parara tres veces".

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"Esta intimidación física se vio agravada por un comentario denigrante y sexista dirigido al árbitro: 'No olvides que este es un deporte de hombres'", declaró la Asociación de Árbitros Profesionales de Fútbol.

El sindicato criticó la suspensión inicial de dos partidos impuesta por la liga, calificándola de "totalmente insuficiente", y pidió una suspensión de al menos seis partidos.

"Las mujeres mejoran este deporte en todos los aspectos. No deberían tener que soportar intimidación ni comentarios degradantes para demostrarlo", decía el comunicado.

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