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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Costa Rica

Presidenta de Costa Rica destituyó a su a canciller por asistir a reunión liderada por Trump sin avisarle

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Laura Fernández, presidenta de Costa Rica (EFE)
Laura Fernández, presidenta de Costa Rica (EFE)
Fernández nombró a Indiana Trejos Gallo, ministra de Comercio Exterior, como encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este jueves a su canciller por un insólito motivo.

Según la presidenta, su decisión se debe a que no le informó sobre una reunión de seguridad en Nueva York en la que participó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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Fernández consideró en un comunicado que debió ser ella quien asistiera a la cita del llamado Escudo de las Américas, por lo que la omisión del ministro Manuel Tovar constituye una "negligencia" que causó un "gran daño de carácter estratégico".

Fernández se refirió al encuentro que fue convocado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el martes al margen de la Asamblea General de la ONU.

No obstante, ese día la gobernante no estaba en Estados Unidos, según su agenda.

Tovar asistió "sin dar aviso previo ni informar de su participación" a la mandataria, aliada de Trump, que lidera la iniciativa regional para combatir el narcotráfico en América Latina.

En dicha reunión, los líderes que sí asistieron a la cita manifestaron su intención de sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran "una amenaza inmediata y compartida".

Costa Rica, que por décadas fue considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, enfrenta en los últimos meses un deterioro de su seguridad por la violencia del narcotráfico.

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Tovar evitó polemizar sobre su despido y se limitó a agradecer a la presidenta, en el poder desde mayo, por haberlo incluido en el gabinete, según un comunicado.

Fernández nombró a Indiana Trejos Gallo, ministra de Comercio Exterior, como encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quien ocupará dicho cargo al retornar de su misión en la Asamblea de las Naciones Unidas.

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