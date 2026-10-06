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Martes, 06 de octubre de 2026
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Mario Díaz-Balart
Programa: Club de Prensa

"El chavismo ha muerto": congresista Mario Díaz-Balart sobre la situación electoral en Venezuela

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El congresista republicano Mario Díaz-Balart habló con Club de Prensa de NTN24 sobre la situación en Venezuela y el futuro de las elecciones en ese país, y aseguró que “el chavismo está muerto”, haciendo referencia que todo lo que decían que no harían con Estados Unidos quedó en el olvido. “Lo que es evidente es que el chavismo está muerto, eso ya no existe, todo lo que ellos representaban y todo lo que decían eso ya no existe. Es cierto que hay partes de ese régimen que todavía sobrevive, pero no como una ideología creíble, ahora Estados Unidos controla gran parte de las decisiones que toma Delcy Rodríguez”, dijo.

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