Habrá más sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro en Venezuela, confirma Brian A. Nichols en NTN24

El secretario adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, reveló en entrevista exclusiva con NTN24 que las licencias petroleras en Venezuela están siendo evaluadas y podrían anunciarse cambios pronto.

Durante la entrevista, cuyo contenido completo se transmitirá la noche de este martes en El Informativo USA de NTN24 (9:00 p.m. hora del este), Nichols indicó que Estados Unidos tomará nuevas medidas contra el régimen de Venezuela.

"Vamos a imponer más sanciones. Hace una semana impusimos 16 nuevas sanciones y vamos a imponer más. En cuanto al sector petrolero, lo estamos evaluando y creo que ustedes verán algunos cambios en el futuro", afirmó.

Sin embargo, también hizo hincapié en que no todo el dinero generado por estas licencias va directamente al régimen venezolano, ya que una parte se destina a amortizarla deuda que PDVSA tiene con estas empresas.

El embajador también mencionó la importancia de utilizar todas las herramientas disponibles, no solo sanciones sectoriales. "No quiero adelantar las medidas que vamos a tomar. Es algo importante, pero también tenemos que usar todas las herramientas, no solamente sanciones sectoriales," destacó Nichols.

Respecto a una posible acción judicial contra Nicolás Maduro y otros miembros del régimen venezolano por violaciones a los derechos humanos, en línea con la decisión de la Corte Federal de Argentina, Nichols recordó que ya existen procesos legales en EE.UU. relacionados con el narcotráfico y la conspiración contra Maduro.

"Estamos siguiendo con interés el proceso en Argentina y tal vez habrá otros en otros países", dijo. Además, añadió que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela han sido "muy bien documentadas por organismos de la ONU y la OEA."

Nichols también comentó sobre el reciente encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de China y el canciller de Venezuela, en el cual China reafirmó su apoyo irrestricto a la soberanía venezolana.

Al respecto, Nichols expresó que "China no es un país democrático, entonces no me sorprende que reconozca el gobierno de Maduro".