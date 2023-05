¿Habrá o no juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso?

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es acusado de presunto peculado, por un contrato firmado entre la empresa pública flota petrolera ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas Tanker Pool.

Entretanto, Lasso ha negado las acusaciones señalando que la firma del contrato ocurrió en gobiernos anteriores.

El contrato entre ambas empresas inició en el año 2018, cuando Lasso aún no era presidente, pero los legisladores aseguran, en el informe de pedido de juicio político, que el mandatario conocía las irregularidades que estaban pasando al interior de FLOPEC y que, en lugar de dar por terminado el contrato que “era perjudicial para el estado”, propició la corrupción con la designación de funcionarios que lo mantuvieron vigente.

Para este martes 9 de mayo se tiene prevista una sesión en la Asamblea Nacional, luego de que no alcanzaron los votos para aprobar el informe que concluía que el presidente Lasso no ha incurrido en el delito de presunto peculado. El legislativo decidirá si habrá o no juicio político contra el mandatario.

En total 137 asambleístas debatirán si Guillermo Lasso tiene responsabilidad política o no y tendrán unos días más para convocar nuevamente y votar. Se requiere la aprobación de 92 legisladores para censurar y destituir al presidente, según la normativa ecuatoriana.

En medio de las intenciones de la oposición de destituir al presidente ecuatoriano, Lasso tiene la opción de decretar 'la muerte cruzada’, se trata de una figura que está en la constitución ecuatoriana y que le da al mandatario el poder de disolver la asamblea nacional y convocar a elecciones anticipadas. Lasso ya ha dicho que usará este mecanismo, en caso, de que prospere el impeachment en su contra.

No obstante, el partido Social Cristiano ha denunciado cambio de voluntades por puestos o prebendas que, supuestamente, están siendo ofrecidos por el ejecutivo con operaciones lideradas por el ministro de gobierno, Henry Cucalón, y el embajador Pascual del Cioppo, ambos exintegrantes del PSC.

El programa Ángulo de NTN24 dialogó con Pedro Donoso, consultor en temas de política pública; André Benavides, abogado constitucionalista; y Carolina Mella, periodista del diario El País de Ecuador.

“Hay un profundo pesimismo, 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas”, aseguró Donoso.

“Un 60,12% afirma que la situación política va a empeorar a futuro (…) las tensiones sociales y políticas están a flor de piel”, agregó.

Por su parte, la periodista Carolina Mella explicó que este “es un terreno completamente nuevo para el país”.

“Nunca antes, desde la aprobación de la Constitución política de 2008, hubo un juicio político contra el presidente. Hay cosas que se están construyendo en el camino”, aseguró Mella.