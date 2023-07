Inicia en Bruselas la III Cumbre UE-Celac entre esperanzas y escepticismo; ¿qué temas lideran la agenda?

Bruselas- inicia la III Cumbre de líderes de la Unión Europea y América Latina y el Caribe que reúne a cerca de 52 representantes por cerca de dos días con el fin de fortalecer relaciones y buscar la manera de cerrar brechas económicas, políticas y sociales.

Varios presidentes y representantes llegaron en el transcurso del este fin de semana. Un encuentro que hace ocho años no se llevaba acabo pese a los roces y dificultades por llegar acuerdos perfilando la manera para conseguir cooperación birregional.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula, Von der Leyen comentó durante su encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que “es la primera cumbre entre la Unión Europea y nuestros socios latinoamericanos y caribeños en ocho años. El mundo ciertamente ha cambiado durante ese tiempo, pasamos por una pandemia mundial, tenemos una gran guerra en suelo europeo y nos enfrentamos al desafío generacional del cambio climático”.

Von der Leyen destacó que el encuentro debe buscar la manera de reforzar las relaciones en un momento crítico para el mundo por el conflicto que vive Ucrania por la invasión rusa, la comercialización de grano ucraniano y la cercanía de China en la región. “Por lo tanto, necesitamos que nuestros amigos cercanos estén a nuestro lado en estos tiempos inciertos y, por lo tanto, celebro el resurgimiento de Brasil como un actor importante en el escenario mundial. Es oportuno y ya ha dado un impulso positivo a la asociación estratégica entre nuestras dos regiones", añadió.

Las negociaciones entre la UE y el bloque de Mercosur es algo que está sobre la mesa, pero sin un impulso adicional. El jefe del comercio de la UE, Valdis Dombrovskis dijo que anteriormente la reunión podría agregar ese pulso del acuerdo que rodea Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que firmaron en el 2019 un acuerdo comercial provisional. Para Mariano de Alba, analista político y especialista en relaciones internacionales «la UE se puso como objetivo tratar de llegar a esta cumbre para cerrar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE. Eso no va a ser posible, ya el alto representante Josep Borrell dijo que esperan cerrar el acuerdo ante de que termine este año».

Venezuela es tema clave en la cumbre. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez llegó el sábado a Bruselas pese a las sanciones que enfrenta el país sudamericano. “En nombre del presidente Nicolás Maduro hemos llegado a Bruselas para participas en la III Cumbre UE-CELAC. La Diplomacia Bolivariana de Paz aboga por relaciones de respeto entre iguales y es voz de nuestro pueblo en el mundo”, comentó Rodríguez tras su llegada mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El anuncio despierta escepticismo porque el régimen enfrenta sanciones por la UE desde el 2017 para castigar a los altos rangos del poder Ejecutivo de Nicolás Maduro por el incumplimiento de los Derechos Humanos. Para Rafael Bernal, periodista del portal informativo The Hill en Washington DC «si Delcy Rodríguez en ese ambiente no logra encontrar puntos en común; obviamente no se van a solucionar ni a quitar las sanciones en el régimen venezolano, pero simplemente encontrar esos primeros puntos diplomáticos en esa mesa», añadió.

Vea aquí el análisis completo