"No pasará de esta administración": Gobierno de EE. UU. asegura que habrá elecciones en Venezuela antes de que Trump termine su mandato

En una audiencia clave ante el Congreso de Estados Unidos sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, el subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ofreció garantías sobre el proceso de transición en Venezuela y se comprometió al llamado a elecciones democráticas durante la actual administración Trump.

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El senador republicano Rick Scott puso sobre la mesa la inquietud de la comunidad venezolana en Florida al señalar que existe temor de que el proceso electoral se prolongue indefinidamente. "Los venezolanos están perdiendo la esperanza de que Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro, simplemente va a esperar a que termine la administración Trump y nunca va a pasar nada", advirtió el senador Scott durante el interrogatorio.

Ante esta preocupación, Kozak fue categórico en su respuesta y se remitió a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio sobre el delicado equilibrio temporal que requiere el proceso. "No estamos contemplando dejar que esto se prolongue indefinidamente más allá de esta administración", afirmó el funcionario.

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El funcionario del Departamento de Estado reconoció que el terremoto que afectó recientemente a Venezuela representa un obstáculo adicional para acelerar el proceso electoral. Sin embargo, explicó que existen razones técnicas fundamentales que impiden convocar comicios inmediatos. "Alrededor del 40% de los votantes elegibles en Venezuela no están registrados en este momento, por lo que tienen que depurar el padrón electoral", detalló Kozak.

El funcionario destacó como avance positivo el anuncio realizado el mismo día de la audiencia sobre la reanudación de conversaciones entre la Asamblea Nacional de 2015 —órgano elegido democráticamente— y el régimen. Estas negociaciones, programadas para el 1 de agosto, buscan establecer la infraestructura necesaria para garantizar elecciones transparentes.

Scott inició su intervención reconociendo el impacto de medidas anteriores: "Ningún presidente anterior lo habría hecho. Por eso, los venezolanos en Florida están encantados con eso", en referencia al arresto de Nicolás Maduro. Sin embargo, enfatizó que persisten preocupaciones sobre la liberación de presos políticos y la continua opresión del régimen.

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Kozak citó las palabras del secretario Rubio sobre el equilibrio necesario: "No queremos elecciones demasiado pronto cuando no tienen la maquinaria lista" pero "tampoco queremos tener elecciones demasiado tarde".

El compromiso de Estados Unidos busca además resolver la situación de millones de venezolanos en el exterior que deberían poder participar en el proceso electoral, pero actualmente no pueden regresar al país.