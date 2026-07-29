La ONU asegura que Israel busca convertir a Cisjordania en “otra Gaza”

La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó este miércoles una severa advertencia sobre la escalada de tensión en Cisjordania.

El organismo internacional manifestó su profunda alarma antes los recientes anuncios del Gobierno de Israel para ampliar los asentamientos, que amenazó con replicar en este territorio el escenario visto en la Franja de Gaza.

A través de un comunicado oficial la portavoz del organismo multilateral, Ravina Shamdasani, condenó las declaraciones de altos dirigentes israelíes y el deterioro de la seguridad en las comunidades.

"Nos alarma el anuncio del Gobierno israelí de que aumentará aún más el número de asentamientos y puestos avanzados, así como los llamamientos abiertos de sus dirigentes a la venganza y al castigo colectivo contra las comunidades palestinas, acompañados de amenazas de convertir Cisjordania en 'otra Gaza'", alertó Shamdasani desde Ginebra.

El pronunciamiento de la ONU coincide con un nuevo repunte de violencia en la región que, tan solo en la última semana, dejó un saldo de ocho fallecidos y dos miembros de las fuerzas armadas de Israel.

Según la vocera del Alto Comisionado Volker Türk, se han documentado ataques coordinados contra la población civil local que vulneran los derechos fundamentales de las familias en la zona.

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​"Los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, que a menudo actúan conjuntamente, han atacado a comunidades locales, agredido a familias, destruido y confiscado bienes y quemado mezquitas", lamentó la portavoz.

Desde Naciones Unidas recordaron que la violencia ejercida por los colonos y las acciones para la anexión progresiva de territorio avanzan a pesar de las advertencias del derecho internacional. En ese sentido, hicieron referencia al fallo dictado dos años atrás por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el cual se determinó que la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal y debe finalizar a la mayor brevedad.

​Ante la falta de avances en la desescalada, la Oficina de Derechos Humanos instó a los Gobiernos del mundo a tomar un papel activo y coordinado para detener el deterioro humanitario en la región.

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Exigiendo "actuar con urgencia y de manera unida para poner fin a las continuas muertes, el expolio del pueblo palestino y acabar con la ocupación israelí".