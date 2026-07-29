NTN24
Miércoles, 29 de julio de 2026
Miércoles, 29 de julio de 2026
Guerra en Gaza

La ONU asegura que Israel busca convertir a Cisjordania en “otra Gaza”

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Una vivienda palestina ocupada en el norte de Cisjordania-Foto: EFE
Una vivienda palestina ocupada en el norte de Cisjordania-Foto: EFE
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció el aumento de asentamientos ilegales en territorio palestino.

La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó este miércoles una severa advertencia sobre la escalada de tensión en Cisjordania.

El organismo internacional manifestó su profunda alarma antes los recientes anuncios del Gobierno de Israel para ampliar los asentamientos, que amenazó con replicar en este territorio el escenario visto en la Franja de Gaza.

A través de un comunicado oficial la portavoz del organismo multilateral, Ravina Shamdasani, condenó las declaraciones de altos dirigentes israelíes y el deterioro de la seguridad en las comunidades.

"Nos alarma el anuncio del Gobierno israelí de que aumentará aún más el número de asentamientos y puestos avanzados, así como los llamamientos abiertos de sus dirigentes a la venganza y al castigo colectivo contra las comunidades palestinas, acompañados de amenazas de convertir Cisjordania en 'otra Gaza'", alertó Shamdasani desde Ginebra.

El pronunciamiento de la ONU coincide con un nuevo repunte de violencia en la región que, tan solo en la última semana, dejó un saldo de ocho fallecidos y dos miembros de las fuerzas armadas de Israel.

Según la vocera del Alto Comisionado Volker Türk, se han documentado ataques coordinados contra la población civil local que vulneran los derechos fundamentales de las familias en la zona.

o

​"Los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, que a menudo actúan conjuntamente, han atacado a comunidades locales, agredido a familias, destruido y confiscado bienes y quemado mezquitas", lamentó la portavoz.

Desde Naciones Unidas recordaron que la violencia ejercida por los colonos y las acciones para la anexión progresiva de territorio avanzan a pesar de las advertencias del derecho internacional. En ese sentido, hicieron referencia al fallo dictado dos años atrás por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el cual se determinó que la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal y debe finalizar a la mayor brevedad.

​Ante la falta de avances en la desescalada, la Oficina de Derechos Humanos instó a los Gobiernos del mundo a tomar un papel activo y coordinado para detener el deterioro humanitario en la región.

o

Exigiendo "actuar con urgencia y de manera unida para poner fin a las continuas muertes, el expolio del pueblo palestino y acabar con la ocupación israelí".

Temas relacionados:

Guerra en Gaza

Israel

Palestina

Conflicto

Mundo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Víctimas del régimen chavista reaccionan a la salida de Venezuela de la CPI: "Se va a hacer justicia"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

A más de un mes de los terremotos en Venezuela, familias siguen buscando entre las ruinas a sus seres queridos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Ataques de Estados Unidos a Irán / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos detuvo por segunda noche consecutiva los ataques contra el régimen de Irán: escasez de municiones sería la causa

Desembarco de EE. UU. en buque. (Comando Central)
Régimen de Irán

Así fue la impresionante toma de un buque por parte de militares de EE. UU. para garantizar bloqueo naval al régimen de Irán

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello arremete contra medios de comunicación que visitaron Venezuela tras los terremotos y contaron la realidad: "Laboratorios mediáticos; palangristas miserables"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataques de Estados Unidos a Irán / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos detuvo por segunda noche consecutiva los ataques contra el régimen de Irán: escasez de municiones sería la causa

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

¿Qué hará la Fiscalía en la tercera audiencia de Nicolás Maduro?

Desembarco de EE. UU. en buque. (Comando Central)
Régimen de Irán

Así fue la impresionante toma de un buque por parte de militares de EE. UU. para garantizar bloqueo naval al régimen de Irán

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello arremete contra medios de comunicación que visitaron Venezuela tras los terremotos y contaron la realidad: "Laboratorios mediáticos; palangristas miserables"

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

"Pagarán por ese asesinato muchas veces": Trump lanza seria amenaza sobre el régimen iraní tras muerte de dos soldados de EE. UU.

Cannabis

¿Puede el cannabis medicinal ayudar a perros y gatos?

Daños provocados por fuertes terremotos registrados en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Aumenta el saldo de muertos por los terremotos en Venezuela: se reportan 3.685 decesos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre