La Casa Blanca asegura que "Estados Unidos no busca un conflicto con Irán"

Según declaraciones del portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, “Estados Unidos no estaría buscando un conflicto con Irán”.

VEA TAMBIÉN Hamás advierte que bombardeo de Estados Unidos y Reino Unido en Yemen tendrá "repercusiones" regionales o

Esto, según el vocero del Gobierno Biden, a pesar de que se han evidenciado varios ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Teherán.

"No buscamos un conflicto con Irán. No buscamos una escalada y no hay razón para que se intensifique más allá de lo que ocurrió en los últimos días", declaró Kirby.

En su mayoría, estas acciones han desestabilizado la ruta mercantil en el mar Rojo. Recordemos que al menos 18 compañías navieras decidieron modificar el itinerario de sus buques mercantes, debido a los recientes ataques de rebeldes hutíes en esa posición geográfica.

VEA TAMBIÉN Presidenta de la Universidad de Harvard renunció en medio de escándalos por presunto plagio y su posición sobre la guerra entre Israel y Hamás o

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los rebeldes hutíes de Yemen “están intensificando sus ataques contra barcos en el mar Rojo, que, según dicen, son una venganza contra Israel por llevar a cabo una contraofensiva militar en Gaza para desarticular a la organización yihadista Hamás”.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, por su parte, explicó recientemente: “un número significativo de compañías ya han decidido desviar a sus barcos alrededor de Sudáfrica para reducir los ataques a embarcaciones".

Al tiempo, la Agencia Marítima de la Organización de Naciones Unidas, reporta que la violenta jornada fue adjudicada al mencionado grupo extremista que pernocta en Yemen.

“Los rebeldes hutíes (respaldados por Irán) que controlan gran parte del territorio yemení han disparado a naves, que según ellos están relacionadas con Israel”, mencionó un portavoz de la instancia perteneciente a Naciones Unidas.

“Mientras disparaban, los rebeldes pronunciaban cánticos en apoyo al grupo Hamás, quienes están siendo neutralizados en la Franja de Gaza, bajo la contraofensiva del Estado de Israel”, acotó.

Luego de registrarse el ataque en el mar Rojo, 12 países liderados por Estados Unidos advirtieron a los rebeldes que esta situación traerá "consecuencias".

"Permítanos ser claros: instamos al cese inmediato de estos ataques ilegales y la liberación de los buques y tripulaciones retenidos ilegalmente", reza un comunicado de la Casa Blanca.

VEA TAMBIÉN Buques mercantes evitan navegar por el mar Rojo tras ataques de rebeldes hutíes o

"Los hutíes asumirán la responsabilidad de las consecuencias si continúan amenazando vidas, la economía global y el libre flujo del comercio en las rutas críticas de la región", añade la notificación.