Lula da Silva dice que no reconoce la victoria de Maduro pero tampoco la de Edmundo González

Este viernes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le dio la espalda a Nicolás Maduro y señaló que que no reconoce su victoria en las elecciones venezolanas.

Sin embargo, el mandatario agregó que tampoco considera que la oposición haya triunfado en las elecciones celebradas el 28 de julio.

"No acepto ni su victoria ni la de la oposición. La oposición dice que ganaron, pero no tienes pruebas. Estamos exigiendo pruebas. Obviamente él (Maduro) tiene derecho a que no le guste, porque dije que era importante convocar nuevas elecciones", afirmó Lula, en entrevista con Rádio Mais PB, en João Pessoa, Paraíba.

Esto ocurre después de un cambio en la narrativa del Gobierno de Brasil sobre el régimen venezolano, pues tras las elecciones Lula da Silva había sugerido que Venezuela tiene varias alternativas para frenar la crisis política evidenciada en el país caribeño.

Sobre esto y junto a Colombia, Lula propuso una polémica salida a la crisis: “una de ellas es un gobierno de coalición, no quiero comentar de forma pasional, porque no es estar a favor de uno o el otro”, expresó.

Sin embargo, también dijo que “otra (opción para salir de la crisis en Venezuela) puede ser unas nuevas elecciones”, lo que no cayó bien en el régimen.

Días después, el mandatario brasileño calificó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como "muy desagradable" y con "sesgo autoritario".

El mandatario, además, pidió nuevamente que se presenten "las actas" de votación para reconocer al ganador de las elecciones en el país suramericano, donde Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, en medio de graves denuncias de fraude.

"Venezuela vive un régimen muy desagradable", insistió Lula en una entrevista a una radio local.

No obstante, el jefe de Estado, considerado cercano a Nicolás Maduro, indicó que no considera "que sea una dictadura", a lo que agregó que "es un gobierno con sesgo autoritario".