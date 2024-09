María Corina Machado envió contundente mensaje sobre la solicitud de aprehensión contra Edmundo González

Este lunes, el Ministerio Público de Venezuela, en manos del régimen madurista, solicitó orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, candidato presidencial y opositor.

Según la Fiscalía, a González Urrutia, que arrasó en las elecciones presidenciales, se le acusa de 6 delitos: forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje a los sistemas electorales y asociación para delinquir.

El ente liderado por Tarek William Saab solicitó la medida tras realizar tres llamados al opositor, quien no asistió a ninguna de las citaciones pues señaló que no comparecerá ante unas autoridades parcializadas que no garantizan justicia en Venezuela.

Apenas minutos después del anuncio, la líder opositora María Corina Machado, envió un contundente mensaje mediante sus redes sociales.

"Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al Presidente Electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González", dijo.

Asimismo, dejó claro que seguirá adelante en su trabajo por los venezolanos: "Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos".

Apenas días antes de este anuncio, el Comando Nacional de Campaña de la líder María Corina Machado y el candidato Edmundo González confirmaron el secuestro y traslado al Helicoide del dirigente opositor Biagio Pilieri en Venezuela.