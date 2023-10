María Corina Machado: He recibido un mandato nítido que nos obliga a derrotar a Maduro en elecciones limpias

"Yo no soy la candidata de la Plataforma Unitaria, es más; yo no soy la candidata de Vente Venezuela (su partido). Yo soy la candidata de Venezuela; de los que votaron por mí y de los que no", sentenció María Corina Machado en su primera rueda de prensa con los medios nacionales e internacionales tras su elección en las primarias como candidata opositora.

Machado destacó la abrumadora participación de los venezolanos este domingo a pesar de las adversidades, algo que interpreta como un "mandato " para derrotar a Nicolás Maduro en elecciones limpias.

"Esto no se puede explicar solamente en cifras, aunque las cifras son extraordinarias, pero hay que entender las circunstancias del proceso, todos los obstáculos, amenazas judiciales, policiales, persecución, aquellas que tenía que ver con dificultades logísticas, un evento que se hizo con las uñas, tuvimos que optar por plazas, muchos puntos hubo que mudarlos a último minuto por las amenazas, el transporte de los materiales, la comunicación, la información de todos los elementos del proceso, como el buscador, la página, la campaña de desinformación, y aun así la gente asistió ", dijo Machado.

Por lo cual dice haber recibido "un mandato nítido, inequívoco que nos obliga a derrotar a Maduro y al régimen, en elecciones presidenciales limpias y libres. Me comprometo con todos los venezolanos que ya comenzamos la campaña para lograrlo ".

Sin embargo, el chavismo se niega a reconocer el proceso de elecciones primarias y a pesar de las imágenes a lo largo y ancho de todo el país, sus principales voceros; Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, cantaron fraude. Aseguran que no hubo más de 600 mil votos y que tanto la Comisión Nacional de Primarias como la organización Súmate, deberán responder por el supuesto "fraude al inflar los números".

Machado dijo hoy entretanto que la participación superó los dos millones de votos, muy por encima de las estimaciones generales que daban un aproximado de un millón 500 mil votantes.

De ese universo y según el último boletín de la CNdP, ella agrupa más del 90 por ciento de la votación.

María Corina Machado aseguró que la participación resulta más abrumadora aún en base a un registro real de unos 13 millones de votantes. Calcula que de los 20 millones inscritos formalmente, 4,5 están en el exterior "y por lo menos 3 millones no votan donde viven", bien sea por migración interna o porque los mudaron de centro sin ser consultados.

"Cuando hablamos de dos millones y medio es algo excepcional, la gran lección que recibimos es que tenemos que confiar en los venezolanos, los que votaron aquí, los venezolanos en el exterior; 140 mil, personas en condiciones tan extremas en las que viven nuestros migrantes con poco tiempo para inscribirse".

Asegura que es un reto lograr que unos casi 4 millones de votantes en el exterior puedan ejercer su derechos en las presidenciales del 2024.

Adelantó que se reunirá con todos los sectores del país en un frente amplio de reconstrucción. "Esta es la hora de la gente, viene un proceso de reencuentro, de relaciones, movimiento, sociales, sindicatos, gremios, religiosas, educativas, de toda naturaleza, grupos empresariales, comerciantes y partidos, de construcción de la casa a donde nos vamos a mudar y esto es un proceso en el cual tenemos que ir construyendo junto la gobernabilidad democrática".