"No vamos a reducir sanciones a Venezuela a menos de que haya elecciones libres y justas, y que dejen competir a María Corina Machado": Rick Scott, senador republicano

El Senado de Estados Unidos debe votar, antes del viernes, el proyecto de ley para evitar un cierre del gobierno federal.

Esto tras la aprobación, en la Cámara de Representantes, de un proyecto de ley bipartidista que lideró el recién elegido presidente de ese cuerpo legislativo, el conservador Mike Johnson.

El plan tiene dos fases: amplía hasta el 19 de enero la financiación de prioridades como la construcción militar, asuntos de veteranos, transporte, vivienda o el Departamento de Energía; y el resto del Gobierno, es decir, todo lo no incluido en la primera fase, se financiaría hasta el 2 de febrero. La propuesta no incluye ayuda adicional para Israel o Ucrania.

El texto, respaldado por congresistas demócratas y republicanos, debe ser adoptado antes de la medianoche del viernes para evitar el cierre de gobierno.

Los legisladores tienen el desafío de evitar este cierre de servicios o "shutdown", como se conoce en inglés, muy impopular sobre todo antes de la celebración del día de Acción de Gracias la semana próxima.

Para lograr los votos, Johnson tuvo que acercarse a los demócratas en una negociación que relegó a la minoría radical republicana, más afín a Donald Trump, un gesto que volvió a enojar a esos republicanos con la amenaza, de nuevo, de forzar una nueva sustitución del liderazgo de presidente o Speaker.

Las divisiones internas dentro de las filas conservadoras han crecido en las últimas semanas, y en algunos casos, se han hecho evidentes en cruces de palabras y amenazas entre sus miembros.

Sobre ese proyecto de ley, las divisiones internas dentro del partido Republicano y otras cuestiones de política internacional, el senador republicano Rick Scott ofreció una entrevista en el programa Cuestión de Poder de NTN24.

Durante el espacio de preguntas y respuestas, el legislador estadounidense fijó postura sobre las primarias venezolanas que ganó la opositora Maria Corina Machado; inhabilitada por el régimen de Maduro a participar en las Presidenciales de 2024.

"María Corina Machado ganó las primarias con más de dos millones de votos. Gracias a Dios ese día la gente salió a votar con firmeza", dijo Scott.

"Necesitamos un presidente que le dé importancia al asunto, que trate de reunir a la comunidad internacional para que se den elecciones verdaderas (en Venezuela) y que no relaje sanciones a Maduro. No deberíamos estar actuando como si tuviéramos relaciones legítimas con Maduro. No confiamos en él. No vamos a reducir sanciones a menos de que haya elecciones libres y justas, y que dejen competir a María Corina Machado”, agregó el político norteamericano.